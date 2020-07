Alle UHD Highlights auf Sky Q im Juli

Anzeige

Großes Kino und bester Sport: Im Juli gibt es auf Sky Q wieder einige Sport-, Film- und Serienhighlights in UHD.

Mit Sky Q können Filmfans mehr als 100 Kinofilme jederzeit in UHD abrufen. Neu im Juli gibt es mit dem Cinema Paket unter anderem Joaquin Phoenix‘ Glanzauftritt als „Joker“ im zweifach oscarprämierten Kinoblockbuster.

Und Woody Harrelson, Jesse Eisenberg und Emma Stone gehen in der Kultfilm-Fortsetzung „Zombieland: Doppelt hält besser“ wieder auf Zombie-Jagd – auch in UHD. „Gangs of London“ ist schließlich das bereits in England gefeierte Sky Original über blutige Bandenkriege in London. Ab 23. Juli ist die Serie ebenfalls exklusiv auf Sky in UHD verfügbar.

Die neuen UHD Film- und Serienhighlights auf Sky Q im Juli:

„The Lego Movie 2“ – ab 1. Juli

„Joker“ – ab 3. Juli

„Zombieland 2 – Doppelt hält besser“ – ab 10. Juli

„Gangs of London“ – ab 23. Juli

Und auch der Start der neuen Formel 1 Saison lässt nicht mehr lange auf sich warten: Sie beginnt Anfang Juli mit zwei Rennen in Österreich. Sky zeigt jedes Qualifying und Rennen in UHD.

Außerdem geht auch die englische Premier League nach erfolgreichem Restart in die heiße Schlussphase der Saison. Mit Sky Q kann man mit dem Sport Paket ein Top-Spiel pro Premier League Spieltag in UHD verfolgen.

Die UHD Sporthighlights auf Sky Q im Juli:

Formel 1:

Großer Preis von Österreich in Spielberg (3.-5. Juli) – Qualifying und Rennen

Großer Preis der Steiermark in Spielberg (10.-12. Juli) – Qualifying und Rennen

Großer Preis von Ungarn in Budapest (17.-19. Juli) – Qualifying und Rennen

Premier League:

32. Spieltag: 2. Juli, 21.15 Uhr, Manchester City – FC Liverpool

33. Spieltag: 5. Juli, 17.30 Uhr, FC Liverpool – Aston Villa

34. Spieltag: 7. Juli, 21.15 Uhr, FC Arsenal – Leicester City

35. Spieltag: 12. Juli, 17.30 Uhr, Tottenham Hotspur – FC Arsenal

Weitere Spiele der letzten Premier League Spieltage sind aktuell noch nicht terminiert, sollen aber demnächst auch auf Sky Q in UHD gezeigt werden.