Neues Sky Original „The Fear Index“ befasst sich mit künstlicher Intelligenz

Anzeige

Ein KI-gesteuertes System soll Milliarden scheffeln: In der neuen Sky Original Thrillerserie „The Fear Index“ übernimmt Josh Hartnett die Hauptrolle.

Nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris erscheint nun auch bald das neue Sky Original „The Fear Index“. In der vierteiligen Thrillerserie übernimmt Josh Hartnett („Penny Dreadful“) die Hauptrolle. Neben Hartnett sind in der Adaption von Paul Andrew Williams und Caroline Bartleet auch Leila Farzad („I Hate Suzie“), Arsher Ali („The Ritual“) und Grégory Montel („Call My Agent!“) zu sehen.

Große Renditen durch Angst erzielen

In „The Fear Index“ verkörpert Hartnett den genialen Informatiker Dr. Alex Hoffman, der mit seiner Erfindung endlich reich werden will. Zusammen mit seinem Hedgefonds-Geschäftspartner und besten Freund Hugo (Ali) stellt er Investoren VIXAL-4 vor: ein KI-gesteuertes System, das die Angst an den Finanzmärkten ausnutzt und große Renditen erzielen soll. Das System verspricht Milliardenumsätze.

Jedoch geht einiges schief an diesem Tag. Es folgen die wohl schlimmsten 24 Stunden von Alex‘ Leben. Zwischen Realität, Erinnerung und paranoider Fantasie ist er gezwungen, alles zu hinterfragen. Schließlich ist er davon überzeugt, dass man ihm etwas anhängen will. Ein Geheimnis aus seiner Vergangenheit rückt zudem alles in ein anderes Licht.

KI und Kapitalismus

In einer modernen Welt der KI, des Kapitalismus und des technologischen Durchbruchs muss Dr. Alex Hoffman vielleicht auf die harte Tour lernen, dass auf geniale Schöpfung auch die Zerstörung folgen kann.

„Der Zeitpunkt könnte gar nicht aktueller sein, um das unheilvolle Programm von KI zu erforschen“, so Sharon Hughff, Executive Producer, Left Bank Pictures.

Dreharbeiten in Ungarn

Produziert von Left Bank Pictures in Zusammenarbeit mit Sky Studios, sollen die Dreharbeiten noch diesen Monat in Ungarn beginnen. Die Ausstrahlung von „The Fear Index“ in Deutschland soll dann im vierten Quartal des Jahres auf Sky Atlantic sowie auf Abruf auf Sky Ticket und über Sky Q erfolgen.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.