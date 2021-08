„American Crime Story“ kehrt mit dritter Staffel zu Sky zurück

Anzeige

Mit „Impeachment“ kehrt Ryan Murphys preisgekrönte Serie „American Crime Story“ bald zu Sky zurück. Darum geht’s in den neuen Folgen.

Die dritte Staffel der preisgekrönten Anthologieserie enträtselt laut Sky die nationale Krise, die zum ersten Amtsenthebungsverfahren eines US-Präsidenten seit einem Jahrhundert führte.

„Impeachment: American Crime Story“ erzählt die Geschichte aus der Sicht der Frauen, die damals im Fokus standen: Monica Lewinsky (Beanie Feldstein), Linda Tripp (Sarah Paulson) und Paula Jones (Annaleigh Ashford). Alle drei wurden in einer Zeit des zerstörerischen parteipolitischen Grolls, der sich wandelnden Sexualpolitik und der sich verändernden Medienlandschaft ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gerückt. Die Serie zeigt, wie Macht einige Menschen erheben und andere zerstören kann, kündigt der Sender an. In weiteren Rollen gibt es unter anderem Clive Owen als Bill Clinton zu sehen.

„Impeachment“ umfasst insgesamt zehn, jeweils einstündige Episoden. Ab dem 28. September 2021 kann man immer dienstags um 20.15 Uhr eine Episode bei Sky Atlantic sehen. Parallel auch auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise im Original oder in der synchronisierten Fassung.

