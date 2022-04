American Song Contest beendet Vorrunden mit schlechten Quoten

Anzeige

Vorhersehbar? Der Ableger des Eurovision Song Contests (ESC) leidet in den Vereinigten Staaten unter schlechten Quoten.

Nachdem zum Start noch knapp drei Millionen Menschen zusahen, waren es am Montag beim großen Sender NBC in der letzten von fünf Vorrunden nur noch rund 1,5 Millionen. Zur gleichen Zeit sahen bei der Konkurrenz von ABC mit etwa 5,6 Millionen Zuschauern fast vier Mal so viele Menschen die Casting-Show „American Idol“, also die US-Ausgabe von „Deutschland sucht den Superstar“.

Der American Song Contest (ASC) hat laut auf der Branchenseite „TV Series Finale“ veröffentlichen Zahlen des Marktforschungsunternehmens Nielsen über die Wochen immer mehr Fans verloren: Nach 2,9 Millionen zum Start sahen demnach in der Folgewoche noch 1,9 Millionen und in Woche drei nur noch 1,6 Millionen Leute zu. Bei der vierten Vorrunde schalteten 1,4 Millionen Menschen ein.

American Song Contest fällt gegenüber „American Idol“ zurück

Nach den fünf Vorrunden folgen bei dem Ableger des seit 1956 in Europa ausgestrahlten Spektakels zwei Halbfinals und ein Finale am 9. Mai. Moderiert wird die Show vom Rapper Snoop Dogg und Sängerin Kelly Clarkson. Zu den prominenteren Teilnehmern zählten unter anderem Schmusesänger Michael Bolton, der sich bereits für das Semifinale qualifizierte, sowie Macy Gray und Jewel. Die beiden konnten bisher auf Basis eines ersten Jury-Votings und einer Fan-Abstimmung keinen Platz im Halbfinale ergattern und hoffen nun auf eine zweite Chance mit einem letzten Joker-Slot durch die Jury.

Die insgesamt 56 vorgestellten Wettbewerbssongs stammen aus den 50 US-Bundesstaaten, dem District of Columbia mit der Hauptstadt Washington und den fünf Territorien Amerikanisch-Samoa, Guam, Nördliche Marianen, Puerto Rico und Amerikanische Jungferninseln. Die Bandbreite der oft sehr radiotauglichen Songs war mit großem Pop- und Country-Schwerpunkt insgesamt deutlich weniger von regionalen Eigenheiten geprägt als beim ESC in Europa.

Wie auch beim Original vergibt dabei jedes dieser Gebiete unabhängig von seiner Größe die gleiche Punktzahl. Zuschauer im deutschsprachigen Raum können sich immer dienstagabends eine Woche später ein Bild vom ASC auf Servus TV verschaffen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).