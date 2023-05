Anne-Will-Nachfolge geklärt: Zamperoni wird’s nicht

Anzeige

Anne Will hört zum Jahresende mit ihrem sonntäglichen Polit-Talk auf, nun soll die Nachfolge intern geregelt worden sein. Ingo Zamperoni wird sich wahrscheinlich nicht freuen.

Denn seine „Tagesthemen“-Kollegin Caren Miosga wird aller Wahrscheinlichkeit den Sendeplatz von Anne Will übernehmen. Bereits seit Wochen laufen die Gespräche über die zukünftige Besetzung des Moderations-Stuhls für das vakant werdende Polit-Talk-Format beim NDR und der ARD. Laut einem Bericht der „Bild“ haben sich die Verantwortlichen dort nun für Miosga entschieden.

Caren Miosga wird zum zweiten Mal Anne-Will-Nachfolgerin

Kürzlich zur (ersten) Türkei-Wahl noch in Istanbul, bald schon auf dem Moderations-Sessel von „Anne Will“: Caren Miosga hat sich bei der Übernahme des quotenstarken Polit-Talks offenbar gegen Ingo Zamperoni durchgesetzt. Bild: NDR/ Das Erste/Tagesthemen/Begüm Düzgün.

Für die 54-Jährige wäre es bereits das zweite Mal, dass sie Anne Will nachfolgt. Auch 2007, als „Anne Will“ startete, folgte sie bei den „Tagesthemen“ auf ihre drei Jahre ältere Kollegin. Will will nun dem Bericht nach offensichtlich vom aktuellen Tagesgeschehen losgelöste Einzelinterviews im Theaterrahmen führen.

Noch im Juni soll Miosga offiziell als Anne-Will-Nachfolgerin vorgestellt werden. Eine Bestätigung des NDR liegt aktuell noch nicht vor.