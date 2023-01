„Anne Will“ wird abgesetzt: Abschied nach 16 Jahren

Anzeige

Anne Will wird ihren Polit-Talk im Ersten bald zum letzten Mal moderieren. Noch in diesem Jahr soll die Sendung abgesetzt werden.

16 Jahre lang hat Anne Will ihre berühmte Talkshow für Das Erste moderiert und produziert, doch Ende 2023 soll Schluss sein. In diesem Jahr wird der Vertrag für die Show auslaufen. Wie der NDR am Freitag mitteilte, wird Will den Vertrag für ihre bisherige Sendung nicht verlängern. Hintergrund soll die Planung neuer Projekte sein, über die sie sich mit dem NDR bereits im Gespräch befinde. NDR und ARD wollen derweil über eine Nachfolge für das sonntägliche Format beraten.

„Anne Will“ ist die meistgesehene politische Diskussionssendung im deutschsprachigen Fernsehen, betont der NDR. Die vergangenen zwei Jahre nennt der Sender dabei als die erfolgreichsten seit dem Start der Talkshow im Jahr 2007. Im letzten Jahr sollen im Schnitt mehr als 3,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Diskussionen am Sonntagabend verfolgt haben, so der NDR.

Anne Will über das Ende ihrer Talkshow

Die Moderatorin selbst äußert sich folgendermaßen: „So jung das Jahr erst ist, so sehr lohnt ein Blick voraus. Am 31.12.2023 endet mein Vertrag mit dem NDR, nach dann 16 Jahren politischer Talkshow im Ersten, knapp zwölf davon auf dem legendären Sonntagabend. Ich habe die Sendung immer außerordentlich gerne gemacht und bin unendlich dankbar für das Vertrauen in meine journalistische Arbeit und den großen Erfolg unserer Sendung.

Auch im zurückliegenden Jahr waren wir wieder die mit Abstand meistgesehene politische Diskussionssendung im deutschsprachigen Fernsehen. Das ist ein guter Zeitpunkt, um zu sagen: Ich will mich gemeinsam mit meinem tollen Team voll auf die noch verbleibenden Sendungen konzentrieren, den Vertrag also mit unvermindertem Engagement und großer Freude erfüllen, möchte ihn aber nicht verlängern. 2024 ist Neustart angesagt! Dann ist Zeit für Veränderung, andere Projekte, neue Perspektiven.“

