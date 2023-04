ARD bringt ZDF-Kult-Moderator zurück ins TV

Anzeige

Die ARD holt diesen Sommer einen fast in Vergessenheit geratenen Kult-Moderator zurück ins TV, der seine größten Erfolge beim ZDF feierte.

Die Pausen der Telenovelas „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“ nutzt die ARD, um ZDF-Kult-Tratscher Ralph Morgenstern zu einem Comeback zu verhelfen. 15 Folgen seiner neuen Show „Die Haustierprofis“ hat man hierfür im April 2023 auf dem Wasserschloss Haus Venne in Drensteinfurt gedreht.

Langjähriger ZDF-Klatsch-Experte Ralph Morgenstern feiert dank ARD TV-Comeback

Die Sommernachmittage werden tierisch im Ersten: „Die Haustierprofis“ (SWR/WDR) starten am 12. Juni, montags bis freitags jeweils von 14:10 Uhr bis 15.00 Uhr. Insgesamt werden bis zum 30. Juni 15 Folgen ausgestrahlt. Zusammen mit Tierarzt und YouTuber Dr. Karim Montasser begrüßt Tierfreund Ralph Morgenstern Frauchen und Herrchen mit deren Hunden und Katzen, Vögeln, Kaninchen und Hamstern, aber auch Echsen und andere Exoten auf dem idyllischen Wasserschloss im Münsterland. Der mittlerweile 66-Jährige Moderator war einst im Zweiten mit „Kaffeklatsch“ (1995-2002) und „Blond am Freitag“ (2001-07) lange erfolgreich unterwegs. Ehe seine Zeit im Zweiten bis zur Mitte des letzten Jahrzehnts, in dem er unter anderem auch ein Café zusammen mit seiner Tochter betrieb, mit Kurzzeit-Engagements, zum Beispiel im ZDF-„Fernsehgarten“, auslief, bevor die ARD den Kult-Moderator nun wieder ausgräbt.

Ralph Morgenstern selbst freut sich auf seinen tierischen Einsatz: „Wie sagte Doris Day so schön: ‚I just always loved animals‘. Ich habe einfach schon immer Tiere geliebt – und daher freue ich mich sehr über diese Sendung. Denn es geht um Haustiere und deren BesitzerInnen, denen wirklich geholfen werden kann, in dem unsere tollen Haustierprofis den Tieren nicht nur medizinisch und psychologisch helfen, sondern Herrchen und Frauchen auch zeigen, wie das tierische Miteinander besser funktionieren kann.“

In der Vergangenheit hat man den Namen Ralph Morgenstern stets mit dem ZDF verbunden, nun geht es für den Moderator auf die alten Tage nochmal zur ARD. Bildrechte: ARD/ZDF

Ein engagiertes Team von kompetenten Fachleuten, bestehend aus dem bekannten Hundecoach und Verhaltenstherapeut Masih Samin, der Fachtierärztin für Kleintiere Dr. Tanja Pollmüller genannt „Doc Polly“, dem international renommierten Vogelmediziner Prof. Dr. Michael Lierz, dem Fachtierarzt für Reptilien und Exoten Thomas Türbl sowie der Katzenpsychologin Heike Grotegut und der Katzentherapeutin Birga Dexel steht Ralph Morgenstern und Dr. Karim Montasser bei „Die Haustierprofis“ zur Seite.

