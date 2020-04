ARD-Doku: 100 Jahre Kicker – Ein Sportmagazin schreibt Geschichte

Samstags um 18 Uhr gibt es die „Sportschau“, um 20 Uhr läuft immer die „Tagesschau“ und jeden Montag und Donnerstag kommt der „Kicker“. Das Sportmagazin ist eine der wenigen Konstanten in einer Zeit, in der sich so viel so rasant verändert.

Der „Kicker“ ist eine echte Institution. Und das schon seit 100 Jahren. Anlässlich des runden Geburtstages blickt Autor Andreas Kramer in der Dokumentation „100 Jahre Kicker: Ein Sportmagazin schreibt Geschichte“ auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der wohl bekanntesten deutschen Zeitschrift, die sich primär mit Fußball beschäftigt. Der „Kicker“ ist heute aber weit mehr als ein reines Printprodukt, er ist auch im Digitalen angekommen. „Kicker.de“ ist eine der wenigen verlässlichen, wenn nicht die(!) Quelle für tagesaktuelle Fußball-Nachrichten.

Darüber hinaus kommen Fußballgrößen wie Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, Matthias Sammer, Berti Vogts und Christoph Kramer zu Wort. Es werden aber auch treue Leser wie Erhard Herich besucht, der das Sportmagazin seit Bundesligagründung kauft.

Die „Sportschau„-Dokumentation wird im Ersten am Ostersonntag (12. April) um 19.15 Uhr ausstrahlt.