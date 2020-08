ARD gesteht unzureichende Berichterstattung

Anzeige

Die Explosion im Hafen von Beirut spielte am Dienstag im Programm der ARD zunächst nur eine kleine Rolle. Vom Publikum gab es dafür ordentlich Kritik. Jetzt hat die Chefredaktion ihre Fehler eingeräumt.

Im Netz machten die verstörenden Bilder der Katastrophe in Beirut am Dienstag schnell die Runde. Auch die „Tagesschau“ berichtete in ihren Social Media Kanälen über das Ereignis. Im Fernsehprogramm spielte die verheerende Explosion aber sowohl in der „Tagesschau“ als auch in den „Tagesthemen“ nur eine untergeordnete Rolle. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer äußerten auf Plattformen wie Twitter ihren Frust darüber.

@tagesthemen eine komplette stadt liegt in schutt und asche und ein 60 sekunden bericht ist alles??? Eine Schande für eine öffentlich-rechtlichen Sender. #Beirut — Goldenboy1802 (@goldenboy1802) August 4, 2020

Gestern in der tagesschau 20 Uhr war Ihnen die Nachricht zu Beirut nur einen letzten Platz vor dem Wetter wert. "Fantastische" Einschätzung. Wer die Bilder gesehen hatte, wusste schon gestern: das war eigentlich Nachrichtenplatz Nummer 1. — Gibtes Dasdenn (@gibtesdasdenn) August 5, 2020

ARD bezieht Stellung

In einem Blogeintrag reagierte die ARD nun auf die Vorwürfe seines Publikums und räumte die Fehler in der Berichterstattung ein. Darin heißt es, die ARD hätte das Ereignis im Fernsehen besser abbilden müssen. Es habe sich um eine journalistische Fehleinschätzung gehandelt. Die Chefredaktion spricht in der Stellungnahme von „marginalen Details, die am Ende zu einer Fehlerkette führen“. Beide Teams der Nachrichtensendungen würden sich grämen, dass die Berichterstattung dem Ereignis nicht angemessen war.

Abschließend heißt es in dem Artikel: „Dieser Abend hat uns eines gezeigt: Wir müssen immer wieder an uns arbeiten, damit wir besser werden. Wir sind Deutschlands Nachrichtenmarke Nr. 1 und Sie haben einen Anspruch darauf, auf jedem Ausspielweg das beste Nachrichtenprodukt zu bekommen.“