Das kommt auf die ARD-Mediathek im Februar: Film, Serien, Dokus plus Biathlon- und Ski-WM

Die ARD-Mediathek stockt im Februar ordentlich mit Serien und Dokumenationen auf, aber auch der Wintersport kommt nicht zu kurz mit den Highlights der Biathlon- und Ski-WM 2023.

„Unsere Meere“ (NDR/arte)

Die vierteilige Naturdokumentation beleuchtet die Lebenswelten der Nord- und Ostsee. Schwertwale jagen Kegelrobben im Familienverband und mit erkennbarer Strategie. Ein Katzenhai begegnet seinem schlimmsten Feind. Die Gotland Ringelnatter jagt tauchend im Meer nach Fischen. Unterwasser-Zeitraffer und hochauflösende Sattelitenbilder sollen Nord- und Ostsee in einem neuen Licht darstellen. Die Serie klammert auch die vielfältigen Bedrohungen dieser Lebensräume nicht aus.

Die vierteilige Doku-Reihe ist ab dem 16. Februar in der ARD-Mediathek verfügbar. Die linearen Ausstrahlungen folgen am 16. und 23. Februar um 20.15 Uhr sowie 21 Uhr auf Arte. Am 6., 13., 20. und 27. jeweils um 20.15 Uhr sind die Ausstrahlungstermine für das ARD-Programm terminiert.

„Thunder in my heart“ (SWR)

Die 22-jährige Sigge (Amy Deasismont, bekannt aus der Serie „Gösta“) wünscht sich nichts sehnlicher als ihre eigene Wohnung und ein selbständiges Leben. Dabei dürfen Sex, Partys und ihre besten Freunde Sam (Alexander Abdallah) und Antonia (Julia Lyskova Juhlin) keinesfalls zu kurz kommen. Doch die Abnabelung fällt gar nicht so leicht, wenn die Mutter sie als Aufpasser für Dates braucht, der kleine Bruder zum Einschlafen und der Vater sich mit ihrem Ersparten davon macht. Und dann nimmt auch noch die Freundschaft mit Sam eine Wendung, mit der beide plötzlich Neuland betreten. Die schwedische Coming-of-Age-Serie ist ab dem 24. Februar für fünf Monate in der ARD-Mediathek verfügbar und wird am 22. und 23. Februar im SWR ausgestrahlt.

„Hoffnung“ (NDR)

Was passiert mit der Liebe, wenn eine Frau, die mitten im Leben steht, plötzlich nur noch drei Monate zu leben hat? Anja (Andrea Bræin Hovig) lebt mit Tomas (Stellan Skarsgård) in einer großen Patchwork-Familie. Seit einiger Zeit haben sich die beiden unabhängig voneinander entwickelt. Als Anja mit einer Krebsdiagnose im Endstadium konfrontiert wird, bricht ihr modernes Leben wie ein Kartenhaus zusammen und enthüllt eine vernachlässigte Liebe. Allein mit ihrer Trauer und ihren Ängsten erkennt Anja, dass sie die volle Unterstützung von Tomas braucht. Wie sollen die Kinder über Anjas Tod hinwegkommen, wenn ihre Eltern es nicht schaffen, diese Krise gemeinsam anzugehen? Anja und Tomas müssen im Schnellverfahren wieder Vertrauen aufbauen. Nach einem langen gemeinsamen Leben lernen sie sich neu kennen. Die deutsche Erstausstrahlung erfolgt zum Weltkrebstag am 4. Februar im NDR Fernsehen um 22.55 Uhr. Der komplette Film steht ab dem 3. Februar für 30 Tage in der ARD-Mediathek bereit.

„Ohjaaa! – Deine Lust“, Staffel 3 (WDR)

©WDR/Annika Fußwinkel – „Sex wird besser, wenn wir darüber reden“: Das ist das Grundmotto des Dokuformats „Ohjaaa“

Sex wird besser, wenn wir lernen, darüber zu reden und mehr darüber wissen. Bei „Ohjaaa!“ gehen Annabell Neuhof und Yared Dibaba den Geheimnissen eines guten Sexlebens auf den Grund. In der dritten Staffel dreht sich alles um „Deine Lust“. Die sechsteilige Doku-Serie ist ab dem 6. Februar in der ARD-Mediathek abrufbar.

„Crime Time: Tod in der Badewanne – Mord oder Unfall?“ (SWR/NDR)

Eine Rentnerin wird tot in ihrer Badewanne aufgefunden. Manfred Genditzki, Hausmeister in der Wohnanlage, in der die Frau lebte, gerät unter Verdacht. Er soll die alte Dame ertränkt haben. Beweise dafür gibt es keine – dennoch spricht das Gericht ihn schuldig. Das Urteil: lebenslang wegen Mordes. Mehr als 13 Jahre sitzt der Familienvater aus Rottach Egern im Gefängnis. Ein Fall mit vielen Ungereimtheiten. Strafverteidigerin Regina Rick rollt ihn neu auf. Kann sie Genditzkis Unschuld beweisen? Die dreiteilige Crime-Doku kann ab dem 7. Februar in der ARD-Mediathek angeschaut werden und wird am 8. Februar im SWR Fernsehen um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

„Superstoff Vitamin D – wie viel Sonnenvitamin ist optimal?“ (HR)

Vitamin D ist ein echtes Phänomen. Das Sonnenvitamin ist wichtig für unsere Knochen. Aber hilft es auch dem Immunsystem und sorgt es tatsächlich für gute Laune? Macht es Sinn, Vitamin-D-Präparate zu nehmen? Fakt ist, Vitamin D ist ein Superstoff und enorm wichtig für zahlreiche Stoffwechselvorgänge. Doch kaum jemand kennt seinen eigenen Vitamin-D-Status und mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland entwickelt in der dunklen Jahreszeit eine Unterversorgung. Wer ist dafür besonders anfällig? Wir machen den Test und checken bei sechs Teilnehmern den Vitamin-D-Status im Verlauf von Spätsommer, Herbst und Winter durch Bluttests. Mit dabei sind u. a. ein Nachtschichtarbeiter, der wenig Tageslicht abbekommt, eine Tierpflegerin, die fast immer draußen ist und ein Tanzlehrer, der wegen seiner dunklen Haut viel weniger Vitamin D bilden kann. Die dreiteilige Doku ist ab dem 8. Februar in der ARD-Mediathek verfügbar und wird am 12. Februar um 19 Uhr bei HR Fernsehen gesendet.

Höhepunkte Wintersport-Saison: Biathlon- und Ski-WM

© Getty Images – Die alpine Ski-WM in Frankreich übertragt die ARD am 15. Februar

Mitte Februar beginnen die Höhepunkte der diesjährigen Wintersport-Saison in der ARD-Mediathek und im Ersten: Von der Biathlon-WM, die dieses Jahr im heimischen Oberhof ausgetragen wird, gibt es bereits ab 8. Februar Highlights und Hintergründiges, ab dem 15. Februar berichtet die ARD live. Unter anderem stehen die Staffel- und Massenstart-Wettbewerbe der Männer und Frauen am 18. und 19. Februar im Programm sowie das Einzel-Rennen der Frauen am 15. Februar, bei dem Denise Hermann-Wick als Olympiasiegerin in dieser Disziplin aussichtsreiche Kandidatin ist.

Parallel dazu findet auch die Alpine Ski-WM im französischen Courchevel statt, die ARD zeigt den Parallelslalom (15. Februar) sowie die Slalom- und Riesenslalom-Wettbewerbe vom 16. bis 19. Februar live im Ersten und in der ARD-Mediathek.

Anfang März folgt das letzte große Highlight im Wintersport, die Nordische Ski-WM in Planica. Neben den deutschen Skispringern, die in der ARD u.a. im Teamspringen (4. März) an den Start gehen, haben in der Vergangenheit vor allem die Kombinierer für deutsche Erfolge gesorgt

„OMG mit Jana Ina Zarella“, Staffel 5 (SWR)

Jana Ina Zarrella ist zurück. In der zweiten Staffel #OMG begrüßt die Moderatorin starke Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Mit ihnen führt sie Gespräche über Karriere, Liebe, Träume und Ecken im Lebenslauf. Es geht um Themen, die im Leben von Jana Ina und ihren Gästen einen wichtigen Platz einnehmen. Wie zum Beispiel die Rolle von Kindern in den sozialen Netzwerken, Arbeitsbedingungen von Hebammen, verbotene Liebe, die Mama als beste Freundin und toxische Beziehungen. Zu Gast sind die Schauspielerin Jana Schölermann, Sängerin Sarah Zucker, die Autorin Laura Karasek, die Autorin und Schauspielerin Monica Ivancan sowie Schauspielerin und Model Sharon Battiste. Die fünf neuen Talk-Show-Episoden gibt es ab dem 13. Februar jeweils immer montags in der ARD-Mediathek.

©SWR/Kimmig Entertainment – Jana Ina widmet sich in ihrer Talkshow „OMG“ starken Frauen

„Stalk“, Staffel 2 (ONE)

Ein Jahr ist seit den Ereignissen in Staffel 1 vergangen. Während das Computergenie Lux (Théo Fernandez) und seine ENSI-Clique in ihr drittes Studienjahr starten, beginnt ein mysteriöser Stalker auf dem Campus sein Unwesen zu treiben und scheint es auf Lux abgesehen zu haben. Wer ist er? Handelt es sich um einen Racheakt? Und vor allem: Warum will er ihr Leben zerstören? Beide Staffeln von „Stalk“ sind ab dem 21. Februar für 30 Tage in der ARD-Mediathek abrufbar. Die deutsche Free-TV-Premiere in der linearen Ausstrahlung erfolgt am 27. Februar um 20.15 auf ARD One.

„3 Paare, 1 Ziel“ (BR)

Zwölf Versuche künstliche Befruchtung waren notwendig, bis Laura und Julia endlich sagen konnten: Wir sind schwanger. Genau wie die beiden hoffen auch zwei andere Paare darauf, sich endlich den gemeinsamen Traum von einer Familie erfüllen zu können. „3 Paare, 1 Ziel“ begleitet in der ersten Staffel Jasmin und Max, Sabrina und Dennis und Laura und Julia auf dem Weg zu ihrem Baby. Die Dokumentation steht ab dem 23. Februar in der ARD-Mediathek bereit. Die lineare Ausstrahlung erfolgt im Sommer 2023 im BR Fernsehen.

„Hungern für Gold – Essstörungen im Spitzensport“ (BR)

Immer wieder leiden Spitzenathletinnen und Athleten an Essstörungen. Spezifische Aspekte des Sports wie extreme Zielstrebigkeit, Perfektionismus oder sozialer Druck bedingen die Erkrankung ebenso wie der andauernde Druck, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern, einer ästhetischen Norm zu entsprechen oder eine Gewichtsklasse zu erreichen. Mit der Dokumentation „Hungern für Gold“ möchten Kim Bui und Miriam Neureuther die Probleme benennen, die Öffentlichkeit sensibilisieren und jungen Menschen, Athletinnen und Athleten helfen, Wege aus der Essstörung zu finden.

Kim Bui, ehemalige Turnerin, Bronzemedaillengewinnerin bei den European Championships 2022 und gerade erst vom Spitzensport zurückgetreten, öffnet sich dabei erstmals vor der Kamera und berichtet von ihrer eigenen früheren Bulimie-Erkrankung. Auf ihrer Recherchereise treffen Kim Bui und Miriam Neureuther weitere Sportler und Sportlerinnen, die selbst betroffen waren: die deutsche Skisprung-Legende Sven Hannawald und die norwegische Skisprung-Olympiasiegerin Maren Lundby. Die Sport-Doku wird ab dem 27. Februar in die ARD-Mediathek einziehen. Der Sendetermin fürs TV-Programm ist der 5. März in der ARD.

