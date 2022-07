ARD-Instution Hanni Hüsch verabschiedet sich

Anzeige

Ganze 40 Jahre war die Reporterin und Journalistin Hanni Hüsch bei der ARD tätig und lieferte häufig Reportagen Meinungsbeiträge für die „Tagesthemen“. Als die Königin der Alliterationen hat sie sich mit ihrem sonnigen Gemüt in der Geschichte der Tagesschau verewigt.

„Wahrhaft wendig!“ – Getreu den Initialen ihres Namens hat die ARD-Reporterin Hanni Hüsch die verspielte Kunst der Alliterationen in der Moderation der Tagesschau hochgehalten. 1984 volontierte sie beim NDR und wechselte schließlich in die ARD. Dort bekleidete sie im Laufe ihrer langlebigen Karriere verschiedenste Positionen, darunter als ARD-Korrespondentin in London und Tokio sowie als Leiterin des ARD-Studios in Washington.

Die herrliche höchsthumorvolle herzensgute herausragende Hanni Hüsch @HueschH hört auf. HACH! Wir werden Dich vermissen. (cm) pic.twitter.com/TN8RcAp9UO — tagesthemen (@tagesthemen) July 1, 2022

Nun beendet Hanni Hüsch mit 65 Jahren ihre Laufbahn bei der ARD und hat bereits viele herzliche Abschiedsglückwünsche erhalten. Auch DIGITAL FERNSEHEN wünscht Hanni Hüsch an dieser Stelle alles Gute.

Bildquelle: df-hanni-huesch: ARD-Foto