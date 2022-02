ARD-Sendung zwischen letzter Folge und Absetzung: „Verrückt nach Meer“ im Limbo

Anzeige

Bei der ARD weiß man wohl nicht so recht, wie man mit der Sendung „Verrückt nach Meer“ umgehen soll. Eigentlich schon abgesetzt, läuft das Format trotzdem noch ein bisschen weiter.

Die letzte (neue) Episode „Verrückt nach Meer“ lief bereits am vergangenen Freitag, den 4. Februar 2022 mit dem Jubiläum zur 500. Folge. Trotzdem verbleibt das Format vorerst noch auf dem angestammten Sendeplatz wochentags, um 16.10 Uhr. Allerdings laufen dort lediglich noch einige Wiederholungen aus der fünften Staffel. Das hat seine Gründe:

Henssler verdrängt „Verrückt nach Meer“ bei der ARD mit (Olympia-)Verzug

Dieser Schlingel steckt hinter alldem Tohuwabohu um „Verrückt nach Meer“: Steffen Henssler präsentiert ab 21. Februar das „Familien Kochduell“. © ARD Design/Fernsehmacher GmbH/Philipp Rathmer

Ursächlich für das gleichzeitige Absetzen und Weitersenden von „Verrückt nach Meer“ sind zweierlei Umstände. Zum einen probiert das Erste künftig von Montag bis Freitag nachmittags mit dem „Familien-Kochduell“ und Moderator Steffen Henssler frühere Marktanteile zurückzugewinnen. Zweitens soll das Format aber nicht im allgemeinen Olympia-Wechselspiel zwischen ARD und ZDF untergehen. Ab dem 20. Februar sind die Spiele vorbei und es kehrt wieder mehr Regelmäßigkeit ins Programm der Öffentlich-Rechtlichen zurück. Am Montag, den 21. Februar, geht es um 16.10 Uhr dann für den Henssler und seine neue ARD-Kochshow los.

Das Erste und seine Marotten

Somit läuft am Freitag, den 18. Februar, die wirklich letzte Folge „Verrückt nach Meer“ – zumindest, was den Nachmittagssendeplatz betrifft. Am Vormittag zeigt das Erste weiterhin werktägliche Wiederholungen, um 9.45 Uhr. Die ARD weiß wohl doch tatsächlich nicht so recht, ob sie die Sendung behalten oder loswerden will.