ARD startet heute gleich zwei neue Krimi-Serien

„Vorstadtweiber“-Nachfolger „Tage, die es nicht gab“ eine neue „WaPo“ im Ersten: Gleich zwei ARD-Krimi-Serien feiern am Valentinstag TV-Premiere. Unter anderem mit dabei: Jasmin Gerat.

Illegale Lachsfischerei, Drogengeschäfte und tödliche Rivalitäten bietet die erste der beiden neuen ARD-Krimi-Serien: Die Kriminalitätsrate in der deutsch-tschechischen Grenzregion wächst, weshalb ein neues Team der Wasserschutzpolizei den Außenposten an der Elbe besetzt. Hauptkommissarin Maike Junghans (Carina Wiese), die Kommissar:innen Jana Macourek (Barbara Prakopenka) und Moritz Kretschmär (Ferdi Özten) sowie der universalbegabte Allrounder Sami Fares (Adnan Maral) sind die Neuen bei der Wasserschutzpolizei an der Elbe. Mit Herz, Verstand und kriminalistischem Spürsinn lösen sie spannende Kriminalfälle an Land und auf dem Wasser.

Die „WaPo Elbe“ macht heute den Anfang bei den neuen Krimi-Serien der ARD

Insgesamt umfasst die erste Staffel „WaPo Elbe“ acht Folgen, sechs davon sind aktuell angesetzt. Die neue Vorabendserie läuft ab heute dienstags um 18.50 Uhr im Ersten. Sobald die Programmvorschau für Ende/April feststeht – und die Serie nicht völlig „untergegangen“ ist – sollten auch die Episoden sieben und acht auf dem vorgesehenen Sendeplatz ausgestrahlt werden.

„Tage, die es nicht gab“ – vier Frauen und mehr als ein Todesfall

In der neuen Eventserie „Tage, die es nicht gab“, die am 14. Februar 2023 mit einer Doppelfolge startet und jeweils dienstags um 20.15 im Ersten zu sehen sein wird, erleben vier enge Jugendfreundinnen, gespielt von Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl – wie die Vergangenheit ihrer gemeinsamen Schulzeit wiederauflebt und so ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt wird. Ein starkes Frauenensemble erzählt eine leidenschaftliche Geschichte von Freundschaft und Geheimnissen.

Inszeniert wurden die acht Episoden von Anna-Katharina Maier und Mirjam Unger nach Drehbüchern von Mischa Zickler („Vorstadtweiber“). Online first ist die komplette Krimi-Event-Serie bereits seit 12. Februar in der ARD-Mediathek zu finden.

