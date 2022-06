„Art of Crime“ bei ZDFneo: Staffel-Premiere der Krimiserie

Anzeige

Die vierte Staffel der französischen Serie „Art of Crime“ wird am Freitagabend erstmals in Deutschland auf ZDFneo ausgestrahlt.

Die Serie „Art of Crime“ dreht dem Karibik-Setting den Rücken und spielt ganz klassisch in der Hauptstadt Paris. In den zwei neuen Doppelfolgen müssen die brillante Kunsthistorikern Florence Chassagne (Éléonore Gosset) und der eigensinnige Polizist Antoine Verlay (Nicolas Gob) einen Mordfall rund um van Gogh lösen. Zudem werden sie zu einem Tatort hinter die Kulissen des Moulin Rouge gerufen. In weiteren Rollen spielen Benjamin Egner, Philippe Duclos, Emmanuel Noblet, Nicolas Wanczycki und andere. Elsa Bennett führte Regie, Angèla Herry-Leclerc und Pierre-Yves Mora schrieben die Drehbücher.

Die Deutschlandpremiere der vierten Staffel von „Art of Crime“ erfolgt auf ZDFneo am Freitag, den 24. Juni, ab 20.15 Uhr. Nach ihrer jeweiligen Ausstrahlung stehen die Folgen in der ZDF-Mediathek auf Abruf zur Verfügung. Parallel gibt es dort aktuell auch die neuen Folgen der Krimiserie „Deadly Tropics“ zu sehen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).