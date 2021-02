ATP Cup 2021 ab heute Nacht live bei Sky und ServusTV

Anzeige

Der ATP Cup läuft ab heute Nacht live bei Sky. Dazu wird das Turnier aber ebenfalls bei ServusTV übertragen – auch in Deutschland.

Bild: ©ATP

Der ATP Cup findet Covid-19 bedingt in diesem Jahr in einem verkürzten Format an nur fünf Tagen statt. Gespielt werden pro Partie zwei Einzel und ein Doppel. Die Gruppensieger qualifizieren sich für das Halbfinale. Das Finale findet am 6. Februar statt. Deutschland wird in der Gruppenphase zunächst auf Kanada und Serbien treffen und mit den Topspielern Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff sowie dem Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies an den Start gehen.

Los geht es für das deutsche Team, das in diesem Jahr von Mischa Zverev betreut wird, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Gegner ist dann Kanada. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geht es dann gegen Serbien, um Top-Star Novak Djokovic.

Der ATP Cup live bei Sky Sport:

Montag 1. Februar/ Dienstag 2. Februar:

23.30 Uhr: Österreich – Italien ((Einzel 1, Einzel 2 und das Doppel) live auf Sky Sport 1

6 Uhr: die Konferenz live auf Sky Sport 1

Dienstag 2. Februar/ Mittwoch 3. Februar:

23.30 Uhr: Deutschland – Kanada ((Einzel 1, Einzel 2 und das Doppel) live auf Sky Sport 1

6 Uhr: die Konferenz live auf Sky Sport 1

Mittwoch, 3. Februar/ Donnerstag 4. Februar:

23.30 Uhr: Deutschland – Serbien (Einzel 1, Einzel 2 und das Doppel) live auf Sky Sport 1

23.30 Uhr: Österreich – Frankreich (Einzel 1, Einzel 2 und das Doppel) live auf Sky Sport Austria 1

6 Uhr: die Konferenz live auf Sky Sport 1

Freitag 5. Februar:

7 Uhr: Halbfinals (Einzel 1, Einzel 2 und das Doppel) live auf Sky Sport 1

Samstag 6. Februar:

7 Uhr: Finale (Einzel 1, Einzel 2 und das Doppel) live auf Sky Sport 2

Im letzten Jahr lief der erste ATP Cup noch exklusiv bei Sky. Doch in diesem Jahr überträgt auch ServusTV die Sessions live und im Free-TV (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Alle Matches des österreichischen und deutschen Teams beim ATP Cup live gibt es zusätzlich über zwei Kanäle auf servustv.com. Neu: Jetzt auch live mobil via iOS und Android App.

Die TV-Übertragungen vom ATP Cup 2021 live bei ServusTV:

2. Februar, ab 0 Uhr: Österreich vs Italien

4. Februar, ab 0 Uhr: Österreich vs Frankreich

6. Februar, ab 7.30 Uhr: Das Finale

Wiederholung am Vormittag

Die Highlights der Spiele gegen Italien und Frankreich wiederholt ServusTV am Dienstag und Donnerstag, jeweils ab 9.50 Uhr, in einer 90-minütigen Zusammenfassung.