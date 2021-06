„Bachelorette 2021“: Das sind die Kandidaten

Anzeige

Traumfrau sucht Traummann im Paradies: Welcher der zwanzig Liebesanwärter wird das Herz der neuen Bachelorette Maxime Herbord erobern?

Im Juli begibt sich die diesjährige Bachelorette Maxime Herbord auf die Suche nach der großen Liebe im TV. Doch welcher der zwanzig Junggesellen kann ihr den Kopf verdrehen und sich in ihr Herz schleichen? Während die Kandidaten abenteuerliche Dates und romantische Abende zu zweit erleben, können die Zuschauer ab 14. Juli immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL mit dabei sein.

Jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack – Diese 20 Single-Männer wollen die letzte 🌹 von #Bachelorette Maxime Herbord ergattern. Von Sportskanone bis Spaßvogel, vom Polizeibeamten bis zum Eiskunstläufer – Wer ist euer Favorit?

Bald ist Maxime Herbord das Huhn im Korb voller Hähne, aber wer kann sie von sich überzeugen? Und wer muss schon in der ersten Nacht der Rosen die Heimreise antreten? Der gefühlvolle Romantiker oder eher der draufgängerische Stimmungsmacher? Vom Polizeibeamten bis zum Eiskunstläufer könnten die Kandidaten unterschiedlicher nicht sein. Denn der eine hat „alles was eine Frau sucht – außer Sixpack“, der andere gönnt „jedem sein Glück – aber kann auch die Ellbogen ausfahren.“ Aber wer bekommt die letzte Rose? Eine Übersicht der neuen Liebesanwärter der „Bachelorette 2021“ gibt es zudem auf RTL.de.

Benedikt (31), Key Account Manager aus Karlsruhe

Dario (33), Key Account Manager und Model aus München

Dominik (30), Projektleiter in der Baubranche aus Donauwörth

Gustav (32), Betriebsleiter in der Gastronomie aus Paderborn

Hendrik (33), Key Account Manager aus Hannover

Jonathan (25), Model aus Berlin

Julian (27), Trader aus Hamburg

Kenan (35), Chemieingenieur aus Wien (AT)

Kevin (27), Unternehmer aus Hannover

Lars (24), Industriemechaniker und Fitnesstrainer aus Zainingen

Leon (33), Business Controller aus Hamburg

Maurice (26), Student aus Radolfzell

Max (31), Investmentberater aus Stuttgart

Maximilian (25), Vertriebler im Außendienst aus Köln

Niko Cenk (30), Unternehmer aus Berlin

Niko (24), Eiskunstläufer und -trainer aus Oberstdorf

Raphael (23), Fotograf aus Leopoldsdorf (AT)

Robert (26), Industriemechatroniker aus Berlin

Tony (30), Polizeibeamter aus Rostock

Zico (30), Development Manager aus Köln

Auf TV Now sind die Folgen zudem jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung abrufbar. In Folge 9 vergibt Maxime Herbord am 15. September in „Die Bachelorette – Das große Finale“ die letzte Rose. Anschließend lässt Frauke Ludowig die Ereignisse der achten Staffel Revue passieren und begrüßt Maxime sowie einige der Männer zum Talk.