Basketball-Star Dirk Nowitzki heute im ZDF-„Sportstudio“

Anlässlich der kürzlich gestarteten Basketball-EM ist NBA-Veteran und Deutschlands größter Basketball-Star Dirk Nowitzki heute zu Gast im ZDF-„Sportstudio“.

Große Ehrung für Dirk Nowitzki zum Auftakt der Basketball-Europameisterschaft in Deutschland: In Köln würdigte der Deutsche Basketball-Bund vergangenen Donnerstag (1. September) die Karriere des 153-maligen Nationalspielers. Seine Rückennummer „14“ wird unter das Hallendach gezogen und nie wieder vergeben – wie schon die „41“, mit der Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks in der NBA mehr als 20 Jahre lang erfolgreich war.

Wie Deutschlands Basketball-Legende die Ehrung und den EM-Auftakt erlebte, das berichtet er heute um 23 Uhr im „aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Zu Gast bei Moderatorin Dunja Hayali richtet sich der Blick auch auf das zweite EM-Spiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina.

ZDF-„Sportstudio“ schaut neben Nowitzki heute auch auf die Fußbal-Bundesliga

Neben der Basketball-EM steht auch der fünfte Spieltag der Fußball-Bundesliga im Fokus der Sendung. Unter anderem mit dem Topspiel am Samstagabend zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Auch auf das Spitzenspiel am Nachmittag blickt das „Sportstudio“ zurück: Der punktgleiche Tabellenzweite Union Berlin empfängt Spitzenreiter Bayern München.

Quelle: ZDF

Bildquelle: df-dirk-nowitzki: ZDF