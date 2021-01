Anzeige

Merkel ist tot und Trump hat China angegriffen: ZDFneo zeigt heute alle Folgen der provokanten Politserie „Years and Years“ am Stück. Die Hauptrolle spielt Emma Thompson.

Man könnte es die passende Serie zum Brexit nennen. Der Sechsteiler „Years and Years“, produziert von HBO und BBC, zeigt die Geschichte einer britischen Familie von der Jetzt-Zeit bis zur Zukunft des Jahres 2034. Thompson tritt in der dystopischen Serie als provozierende Politikerin Vivian Rook auf. Rook interessiert sich nur dafür, dass niemand auf den Gewegen parkt und die Müllabfuhr rechtzeitig kommt. Das Publikum beklatscht sie, während sie ihre erschreckenden Ansichten im Fernsehen verkündet. Währenddessen kann die britische Großfamilie Lyons aus Manchester kaum glauben, was sie da sieht.

„Years and Years“ verfolgt die Familie über 15 Jahre hinweg, während Vivian Rook zu einer einflussreichen Politikerin aufsteigt. Die Lage der Welt ist derweil alarmierend. Griechenland und Spanien revoltieren, in Italien herrscht Bürgerkrieg, die Briten sind raus aus der EU, die Banken crashen, Angela Merkel ist gestorben und Donald Trump ließ eine Atomrakete auf eine chinesische Insel abwerfen.

ZDFneo zeigt heute in einem Marathon ab 20.15 alle sechs Folgen der Serie, die in Koproduktion von BBC One und HBO entstand. Ab Freitag steht die „Years and Years“ auch in der ZDF–Mediathek zum Abruf bereit. Einen ersten Eindruck von der Serie vermittelt der offizielle Trailer:

