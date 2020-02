Heute acht Stunden Biathlon live im Ersten

Unter dem Motto „Passion is ours“ finden seit dem 13. Februar in Antholz die Biathlon-Weltmeisterschaften statt. Bis zum heutigen Sonntag kämpfen insgesamt 300 Athleten aus 39 Ländern auf dem 1600 Meter hoch gelegenen Kurs in Südtirol um zwölf Titel.

Für Deutschland sind insgesamt elf Biathletinnen und Biathleten angereist: Bei den Damen Denise Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Hinz, Karolin Horchler und Janina Hettich – für die Herren sind Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Johannes Kühn, Philipp Horn und Philipp Nawrath sowie Erik Lesser am Start.

Heute überträgt die ARD insgesamt acht Stunden von verschiedenen Wintersportdisziplinen. Die deutschen Biathletinnen und Biathleten müssen sich am letzten Tag der Meisterschaft im Massenstart beweisen. Ab 12.20 Uhr kommentiert Wilfried Hark das 12,5-km-Rennen der Damen, in dem Denise Herrmann versucht, ihre Bronzemedaille aus dem letzten Jahr zu verteidigen. Ab 14.50 Uhr zeigt Das Erste den 15-Kilometer-Massenstart der Herren.

Moderiert werden die Übertragungen von Michael Antwerpes, der dabei von Biathletin Magdalena Neuner unterstützt wird.