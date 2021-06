Bibel TV: Spielfilm-Sommer und Highlights im Juli

Anzeige

Sommerprogramm mit Bibel TV: Neben zahlreichen Live-Gottesdiensten zeigt der Sender viele Spielfilme, Serien und neue Dokumentationen.

Bibel TV will den christlichen Glauben ins heimische Wohnzimmer bringen – auch im Sommer. In diesem Jahr hat der Sender ein dreifaltiges Programm aufgestellt, im Namen des Spielfilms, der Serie und der Dokumentation. Darunter sind Klassiker wie „Die Bibel“ oder der Trilogie „Gott ist nicht tot“ bis hin zum Drama „Bedingungslos“. Zudem feiert das Drama „Die Geringsten unter ihnen“ deutsche Free-TV-Premiere.

Neu dabei ist außerdem die Dokumentation einer besonderen Reiseroute quer durch die Welt. In der Reiseserie „Was du nicht siehst“ zeigt die blinde Journalistin Sophie Massieu ihre außergewöhnliche Perspektive auf die schönsten Orte der Erde, die sie gemeinsamen mit ihrem Hund Pongo erkundet. Darüber hinaus gibt es ein Wiedersehen mit Detective Travis, der in der Serie „Vindication – Rechtfertigung“ spannende Fälle auf seine ganz eigene Art löst. Wer während des Urlaubs nicht auf seinen gewohnten Gottesdienst möchte, kann über den Streamingdienst auf Bibeltv.de auch mobil live in der Kirche seiner Wahl dabei sein.

Juli-Highlights bei Bibel TV im Überblick:

Live-Gottesdienste im Juli:

Sonntag, 4. Juli

10.00 Uhr Gottesdienst live aus dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

11.00 Uhr Gottesdienst live aus Ulm: Landesposaunentag

10.00 Uhr Gottesdienst live aus dem Kölner Dom

10.00 Uhr Gottesdienst live aus dem Berliner Dom

10.00 Uhr Gottesdienst live aus dem Salzburger Dom

Eine vollständige Übersicht aller Live-Gottesdienste steht auf Bibeltv.de.

Internationale Spielfilme

Donnerstag, 1. Juli um 20.15 Uhr: „Bedingungslos“ – US-Spielfilm, 2012

Donnerstag, 15. Juli um 20.15 Uhr: „Franz von Assisi und seine Brüder“ – Spielfilm, Frankreich 2016

Freitag, 23. Juli um 20.15 Uhr: „Glaube, Liebe und Hoffnung“ – Spielfilm, USA 2019

Freitag, 30. Juli um 20.15 Uhr: „Die Geringsten unter ihnen“ – US-Spielfilm, 2019, Deutsche TV-Erstausstrahlung

Spielfilmreihen über Gott und die Welt

„Gott ist nicht tot“: US-Spielfilm-Trilogie, immer freitags 20.15 Uhr:

2. Juli: Teil 1

9. Juli: Teil 2

16. Juli: Teil 3

Die legendäre Monumentalverfilmung „Die Bibel“ mit internationaler Star-Besetzung – immer samstags um 20.15 Uhr:

3.07. Die Bibel – Jeremia – Mit Patrick Dempsey, Klaus Maria Brandauer, Oliver Reed

10.07. Die Bibel – Esther – Mit Thomas Kretschmann, Jürgen Prochnow

17.07. Die Bibel – Jesus -Mit Jeremy Sisto, Debra Messing, Armin Müller-Stahl

24.07. Die Bibel – Paulus – Mit Johannes Brandrup, Thomas Lockyer, Babora Bobulova

31.07.Die Bibel – Apokalypse – Mit Richard Harris, Vittoria Belvedere, Benjamin Sadler

Christliche Serien und Geschichten aus dem Leben

Ab 2.07. immer freitags um 22 Uhr

„Vindication – Rechtfertigung“ – Erste Staffel der christlichen US-Krimiserie

Ab 3.07. immer samstags 17 Uhr – Neu auf Bibel TV

„Was du nicht siehst“ – Reisedokumentation

03.07. Spanien: Andalusien/ Frankreich: Camargue

10.07. Spanien: Katalonien / Kanaren: La Gomera

17.07. Italien: Neapel / Sizilien

24.07. Frankreich: Somme-Bucht / Riesen des Nordens

31.07. USA: Louisiana / New York

„Bibel TV Das Gespräch„

Immer montags 21.50 Uhr (Wdh. dienstags 11.30 Uhr)

5.07.: „Der Poet der Stille.“ – Zu Gast: Carlos Martinez

12.07.: „Auf zu neuen Ufern – Mündiger Glaube.“ – Zu Gast: Arne Kopfermann

19.07. Jesus – eine Weltgeschichte. Zu Gast: Markus Spieker

26.07. Von Gott gesund geliebt. Zu Gast: Conny und Peter Kloiber

Naturdokumentationen

Immer mittwochs um 20.15 Uhr

07.07. Badlands – Magie der Prärie

14.07. Auf leisen Pfoten – Spaniens letzte Luchse

21.07. Namibia – Flüsse aus Sand

28.07. Planet der Papageien

Sonntag, 25.07. um 20.15 Uhr

Faszination Universum