Big Brother-Finale heute Abend live bei Sat.1

Siegerehrung und großes Wiedersehen in einem: Welcher der sechs Finalisten gewinnt die Jubiläumsstaffel „Big Brother 2020“?

Auch krönenden Abschluss zeigt Sat.1 heute Abend erst ab 22 Uhr: Beim Staffelfinale von Big Brother neben Jubiläum und Siegerehrung auch das Wiedersehen mit den ehemaligen Bewohnern der Staffel gefeiert.

Zum zwanzigjährigen Jubiläum von Big Brother zogen am 10. Februar 14 nicht prominente Menschen in zwei Häuser ein: Sieben in das rustikale, weitestgehend Technik-freie Blockhaus und die anderen sieben in das moderne Glashaus, das sogar Kontakt mit der Außenwelt erlaubte. 100 Tage später sind nur sechs Kandidaten übrig: Rebecca, Pat, Philipp, Gina, Vanessa und Cedric. Alle sechs Finalisten werden heute Abend das Haus verlassen und in ihr altes Leben zurückkehren, doch nur einer kann Big Brother 2020 gewinnen und einen Geldkoffer mit 100.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Außerdem kommt es zum großen Wiedersehen mit den ehemaligen Bewohnern der Staffel, ausgenommen Mac, Menowin und Serkan, die Big Brother 2020 dagegen freiwillig und damit nicht auf regulärem Weg verlassen haben. Doch bereits vor der Finalshow gibt es etwas zu sehen: In der letzten Tageszusammenfassung der Staffel um 19 Uhr zeigt Sat.1, wie die Bewohner ihr letztes Wochenende vor dem Big Brother-Finale 2020 verbracht haben.