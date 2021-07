Bild TV-Sender: Das Programm zum Sendestart im August

Anzeige

Am 22. August startet der TV Sender „Bild“. Jetzt gibt es Details zum Programm, das dort zum Auftakt zu sehen sein wird.

Der Sendestart am 22. August ist für 9 Uhr morgens vorgesehen. Bild wird dabei frei und unverschlüsselt (auch in HD) über Kabel, Satellit, IPTV sowie OTT zu empfangen sein (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Über Satellit findet man Bild HD bei Astra 19,2 Grad Ost auf der Frequenz 10.964,25 Mhz.

Das Programm beginnt an besagtem Datum mit der „Lage der Liga“. In dem Fußball-Talk werden Walter M. Straten und Alfred Draxler mit Gästen live über die wichtigsten Themen rund um die Fußballbundesliga diskutieren und auf die Spiele vom Samstag zurückblicken. Im Laufe des Tages folgen dann mit „Super 2 – Die Kult-Liga“ oder auch „InTORnational“ weitere Sendungen, die sich rund um Sport drehen.

Am Abend des Sendestarttages widmet man sich bei Bild in Sendungen wie „Die Seenotretter“ den rauen Seiten der Natur, bevor der Kanal um 21.45 Uhr zum Polit-Talk „Die richtigen Fragen“ lädt. Im Spätprogramm ab 23.45 Uhr beginnt dann der Teil des Programms, der sich mit sexuellen Themen befasst. So stehen unter anderem „Let’s talk about Sex“ und „Die Reeperbahn – Hamburgs legendäre Partymeile“ auf dem Programm. Weitere Informationen zur geplanten künftigen Programmgestaltung findet man hier.

Das Bild-Programm am 22. August

9.00 Uhr: Lage der Liga

9.30 Uhr: Lage der Liga

10.00 Uhr: Der Bayern-Insider

10.30 Uhr: Der Bayern-Insider

11.00 Uhr: inTORnational

11.30 Uhr: inTORnational

12.00 Uhr: Super 2 – Die Kult-Liga

12.30 Uhr: Super 2 – Die Kult-Liga

13.00 Uhr: Lage der Liga

13.30 Uhr: Lage der Liga

14.00 Uhr: Der Bayern-Insider

14.30 Uhr: Der Bayern-Insider

15.00 Uhr: inTORnational

15.30 Uhr: inTORnational

16.00 Uhr: World Wide Wetter – Feuertornados

16.55 Uhr: World Wide Wetter – Falsche Zeit, falscher Ort

17.45 Uhr: World Wide Wetter – Horrorurlaub im Paradies

18.40 Uhr: Die Seenotretter – Einsatz bei Wind und Wellen

19.30 Uhr: In Seenoot: Die Queen of the North

20.15 Uhr: In Seenot: Die Arctic Rose

21.00 Uhr: Das Bermuda-Dreieck – Rätsel im Atlantik

21.45 Uhr: Die richtigen Fragen

22.15 Uhr: Die richtigen Fragen

22.45 Uhr: Die richtigen Fragen

23.15 Uhr: Die richtigen Fragen

23.45 Uhr: Let’s talk about Sex (1)

00.45 Uhr: Die Reeperbahn – Hamburgs legendäre Partymeile

01.30 Uhr: Die größte Erotikmesse der Welt – Hinter den Kulissen der „Venus“

02.15 Uhr: Digitale Partnersuche – Erotik im Netz

03.00 Uhr: In der Spielhölle – Von Zockern und Daddelmaschinen

03.45 Uhr: Let’s talk about Sex (1)

04.30 Uhr: Die Mayday-Akten: Helden im Cockpit

05.15 Uhr: Die Mayday-Akten: Mensch gegen Maschine