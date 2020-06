Neuer Serien-Dienstag bei Sky Atlantic HD

„Avenue 5“, „Black Monday“ und „Insecure“: Auf Sky Atlantic gibt es ab heute reichlich neues Serienfutter.

Erst einmal startet „Avenue 5“ endlich auch in der Synchronfassung. Die Science Fiction-Serie feiert heute verspätet bei Sky Atlantic ihre deutschsprachige Premiere (DIGITAL FERNSEHEN-Artikel vom Vortag). Aber damit ist noch lange nicht genug beim neuen Serien-Dienstag.

„Black Monday“ aus den Händen von Seth Rogen und Evan Goldberg

Die Comedy-Autoren Seth Rogen und Evan Goldberg werfen wieder einen Blick auf die Abgründe der Börsenwelt. Sky zeigt nun die zweite Staffel der Showtime-Serie.

Staffel 2 von „Black Monday“ setzt nach dem größten Börsencrash der amerikanischen Geschichte, dem Black Monday, ein. Dawn (Regine King) und Blair (Andrew Rannells) sind die neuen Bosse der Jammer Group und hadern schnell mit ihrer neuen Verantwortung. Insgesamt umfasst die Staffel 10 Episoden mit jeweils etwa 30 Minuten Laufzeit.

Ab dem heutigen 23. Juni zeigt Sky Atlantic HD immer dienstags um 21.25 Uhr eine Episode der neuen Staffel, direkt im Anschluss an die -zumindest in deutscher Fassung – brandneue Serie „Avenue 5“. Parallel dazu sind die Folgen beider Serien auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar, wahlweise im Originalton oder in der deutschen Fassung.

„Insecure“ von und mit Issa Rae

Die zehn neuen Episoden der vierten Staffeln von „Insecure“ sind ab 23. Juni ab 22 Uhr in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln und in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen.

Issa Rae, auch Produzentin der Erfolgsserie, erlangte mit ihrer preisgekrönten YouTube-Webserie „The Misadventures of Awkward Black Girl“ erste Berühmtheit in den USA. Ihre „Insecure“-Figur trägt nicht zufällig ihren realen Vornamen, sie hat die Serie mitentwickelt und feilt als Co-Autorin an den Dialogen.

In der vierten Staffel kämpfen Issa und ihre beste Freundin Molly immer noch um Glück in der Liebe und Erfolg im Job. Als erstes steht eine Block Party an. Gemeinsam mit ihrer neuen Freundin Condola (Christina Elmore) plant Issa die Veranstaltung. Was sie noch nicht weiß: Condola ist mit ihrem Ex zusammen.