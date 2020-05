„Black Monday“: Zweite Staffel der Finanz-Satire bei Sky

Die Comedy-Autoren Seth Rogen und Evan Goldberg werfen erneut einen Blick auf die Abgründe der Börsenwelt. Sky zeigt im Juni die zweite Staffel der Showtime-Serie.

Staffel 2 von „Black Monday“ setzt nach dem größten Börsencrash der amerikanischen Geschichte, dem Black Monday, ein. Dawn (Regine King) und Blair (Andrew Rannells) sind die neuen Bosse der Jammer Group und hadern schnell mit ihrer neuen Verantwortung. Maurice Monroe (Don Cheadle) hat sich derweil mit Keith (Paul Scheer) aus dem Staub gemacht, nachdem er des Modes verdächtigt wird.

Auch die zweite Staffel der Serie gewährt wieder einen satirischen Blick in eine Welt voller Sex, Drogen und Geld. In der Hauptrolle des „Mo“ Monroe ist Golden Globe-Gewinner Don Cheadle („House of Lies“) zu sehen. Insgesamt umfasst die Staffel 10 Episoden mit jeweils etwa 30 Minuten Laufzeit.

Ab dem 23. Juni zeigt Sky Atlantic HD immer dienstags um 21.25 Uhr eine Episode der neuen Staffel. Parallel dazu sind die neuen Folgen auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar, wahlweise im Originalton oder in der deutschen Fassung.