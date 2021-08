BR-Sonderprogramm zu Martina Gedecks 60. Geburtstag

Anzeige

Anlässlich ihres 60. Geburtstags widmet der BR der Schauspielerin Martina Gedeck ein Sonderprogramm mit ihren größten filmischen Erfolgen.

Der Bayerische Rundfunk gratuliert der erfahrenen Schauspielerin Martina Gedeck zu ihrem 60. Geburtstag am 14. September. Zudem wird die Ehrenpreisträgerin des Bayerischen Filmpreises mit einer Auswahl ihrer besten Filme gewürdigt.

Auftakt macht bereits am Montag, 6. September um 23.35 Uhr das TV-Drama „Herzjagen„. Darin spielt sie eine Frau, die sich nach einer Herz-OP zurück ins Leben kämpft. Weiterhin ist Martina Gedeck am Mittwoch, 8. September zusammen mit Oscar-Preisträgerin Helen Mirren in István Szabós Literaturverfilmung „Hinter der Tür“ zu sehen. Darüber hinaus zeigt das BR Fernsehen am 11. September ab 20.15 Uhr alle drei Doppelfolgen von „Oktoberfest 1900“ als besonderes Highlight. Denn diese Event-Serie erzählt vom erbitterten Kampf zweier Brauerei-Clans um die gesellschaftliche und wirtschaftliche Vormachtstellung im München des Jahres 1900. Martina Gedeck verkörpert dabei authentisch die Brauereibesitzerin Maria Hoflinger.

„Oktoberfest 1900“ am 11. September, ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen

Montag, 6. September, 23.35 Uhr

„Herzjagen“

BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 13. September

Mittwoch, 8. September, 00.30 Uhr

„Hinter der Tür“

BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 15. September

Samstag, 11. September, ab 20.15 Uhr alle drei Doppelfolgen

„Oktoberfest 1900“

BR Mediathek: ab 10. September bis 9. März 2022