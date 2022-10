Bundesliga bei Sky: Alle Wochenend-Termine im Überblick

Anzeige

Am Super Samstag und Super Sonntag lädt Sky zum vollgepackten Fußball-Bundesliga-Wochenende. Den ersten Höhepunkt gibt es allerdings schon am Freitagabend.

Am Super Samstag bei Sky steht dieses Mal vor allem der Tabellenkeller der Bundesliga im Fokus sowie zahlreiche Mannschaften, die nach enttäuschenden Saisonstarts schnellstmöglich den Anschluss nach oben wieder herstellen wollen, kündigt der Anbieter an. Alle insgesamt neun Begegnungen der 2. Bundesliga überträgt Sky von Freitag bis Sonntag wahlweise als Einzelspiele und in der Sky Konferenz.

FC St. Pauli gegen HSV am Freitagabend bei Sky

Bereits am Freitagabend steigt außerdem in der 2. Bundesliga das Hamburger Stadtderby. Anders als in den Vorjahren sind die Rollen dieses Mal klar verteilt: Als Tabellenführer geht HSV als Favorit in das Duell mit dem Rivalen aus St. Pauli, der mit erst zwei Siegen aus den ersten elf Spieltagen einen enttäuschenden 14. Tabellenplatz belegt. Sky Experte Torsten Mattuschka und Moderatorin Nele Schenker berichten ab 18.00 Uhr live und exklusiv vom Millerntor, Toni Tomic kommentiert die Partie.

Alle weiteren Termine, die Sky ankündigte, findet man hier in der Übersicht:

Bundesliga am Samstag bei Sky

12.30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14.00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

15.15 Uhr: SV Werder Bremen – 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15.15 Uhr: Eintracht Frankfurt – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 3

15.15 Uhr: VfL Wolfsburg – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 4

15.15 Uhr: VfB Stuttgart – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 5

17.30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17.30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ RB Leipzig – Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Top Event und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20.00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel Hannover 96 – Arminia Bielefeld auf Sky Sport Bundesliga 2, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event

21.15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

Der Super Sonntag

13.00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 6

16.00 – 16.30 Uhr: 2. Liga – „1. Sahne: Dein Rückblick“ auf Sky Sport Bundesliga

16.30 – 20.15 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ auf Sky Sport Bundesliga

17.30 – 18.00 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FC Köln – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga

18.00 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ mit Michael Preetz, Armin Veh und Didi Hamann auf Sky Sport Bundesliga

19.30 – 20.00 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga

21.30 – 22.00 Uhr: „Highlights XXL“ mit FC Bayern München – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga

23.00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga

Montag:

18.30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann und Fuss“ auf Sky Sport Bundesliga

Text: Sky Deutschland/ Redaktion: JN

Bildquelle: Sport-Fussball-Stadion-Kamera: © victor217 - Fotolia.com