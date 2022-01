Bundesliga: Dortmund fast gar nicht mehr bei Sky

Anzeige

In den nächsten Monaten müssen BVB-Fans mit Sky-Abo umdisponieren, oder sie gucken fast gänzlich in die Röhre – so wie heute beim Bundesliga-Spiel Dortmund gegen Freiburg (Anstoß, heute 20.30 Uhr).

Das läuft nämlich wie so viele andere bei DAZN. An den bislang von der DFL terminierten Spieltagen ist der BVB lediglich noch einmal bei Sky zu sehen. Die Begegnung am nächsten Spieltag gegen Hoffenheim (Samstag, 22. Januar, 15.30 Uhr) ist von heute an bis April der einzige Bundesliga-Auftritt von Borussia Dortmund bei Sky.

Naja, es gibt immerhin noch den DFB-Pokal und das „BVB.TV – Feiertagsmagazin“ an jedem Freitag ab 17 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. In dem Spieltags-Magazin blickt BVB-Ikone Norbert „Nobby“ Dickel stets auf den bevorstehenden Spieltag. Im DFB-Pokal ist Borussia Dortmund am Dienstag bei Zweitliga-Herbstmeister FC St. Pauli zugast und dadurch auch nochmal bei Sky zu sehen. Es ist dabei aber nicht ausgeschlossen, gegen die starken Hamburger zu stolpern und auszuscheiden. Dann wäre es wirklich zappenduster für die BVB-Fans mit Sky-Abo.

In dem Fall bliebe ihnen dann nur noch zu hoffen übrig, dass Borussia Dortmund auch international schnell die Segel streicht. Die Auftritte in der Europa League sind nämlich der Hauptgrund, warum die BVB-Spiele in nächster Zeit häufig auf Sonntage terminiert wurden.