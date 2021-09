Sky kooperiert mit BVB – vereinsbezogenes Sky-Ticket-Angebot

Anzeige

Sky Deutschland und Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund starten eine umfassende und langfristige Kooperation. Sky kann durch den Deal auch zahlreiche BVB-Testspiele pro Saison ausstrahlen. Außerdem wird es in Kürze ein spezielles „Sky Fan-Angebot“ geben. Beide Partner werden für eine Laufzeit von mindestens vier Jahren intensiv zusammenarbeiten.

Sky wird künftig das „BVB.TV – Feiertagsmagazin“ an jedem Freitag ab 17.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 ausstrahlen. In dem Spieltags-Magazin blickt BVB-Ikone Norbert „Nobby“ Dickel auf den bevorstehenden Spieltag und lädt hierzu seine Gäste ein. Eine ähnliche Kooperation ist der Pay-TV-Anbieter kürzlich auch mit Hertha BSC Berlin eingegangen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Zudem zeigt Sky die 10-teilige, saisonbegleitende Film-Reihe „BVB 09 – Stories who we are“, die den Fans einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Dortmunder bietet. Jeweils an zehn Donnerstagen zeigt Sky die Doku exklusiv im deutschen Fernsehen auf Sky Sport Bundesliga 1.

In Kürze bietet Sky Deutschland auch ein spezielles „Sky Fan-Angebot“ bestehend aus dem Supersport Ticket und einem Zugang zu BVB-TV. Dieses Bundling wird für eine Laufzeit von jeweils 12 Monaten zum Preis von monatlich 19,99 Euro angeboten. Die Vermarktung des Sky Fan-Angebots erfolgt über die digitalen Vertriebskanäle des Clubs. Auch hier gab es in der Vergangenheit zusammen mit Werder Bremen ebenfalls ein ähnliches Bundle-Angebot (DF-Bericht von letztem September).

Bild: Sky Deutschland.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.