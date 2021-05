Bundesliga: Erstes Hertha-Nachholspiel exklusiv bei Sky

Anzeige

Die Quarantäne für das Team von Pal Dardai ist beendet: Die nächsten Wochen wartet ein eng gestricktes Saisonfinale auf die alte Dame Hertha BSC. Bereits drei Spiele liegen die Berliner zurück. Sky überträgt heute live.

Die Quarantäne aufgrund von Corona-Infektionen, die dafür sorgte, dass die Mannschaft von Hertha BSC Berlin ihre Spiele an den letzten drei Spieltage nicht wie angesetzt bestreiten konnte, ist beendet. Jetzt wird es interessant für das Team, das bedingt durch die Windhorst-Millionen in den letzten Jahren seinen Kader aber auch seine Ansprüche stark ausgebaut hat. Auch durch die möglicherweise fehlenden Punkte aus den verschobenen Spielen steht man vor dem heutigen Nachholspiel gegen den Konkurrenten im Abstiegskampf, den 1. FSV Mainz 05, unter Druck.

Im Moment steht Hertha BSC Berlin noch unterhalb des Strich auf einem direkten Abstiegsplatz. Mit dem Restprogramm Mainz, Freiburg, Schalke, Bielefeld, Köln und Hoffenheim geht es auch noch zumeist gegen Mannschaften, die selbst noch um den Verbleib in Liga eins spielen oder wie im Fall des Gelsenkirchener Chaos-Vereins bereits abgestiegen sind. Man wird sehen, ob die Mannschaft aus Berlin die vielen Spiele in kurzer Zeit oder auch die Quarantäne an sich gut wegstecken wird.

Sky überträgt die Partie 1. FSV Mainz 05 gegen Hertha BSC Berlin heute abend live ab 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundeliga 1 HD.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.