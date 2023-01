Bundesliga heute wieder im Free-TV – aber ohne UHD

Anzeige

Die Partie des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln in der Allianz Arena kann man am Dienstag, 24. Januar 2023, ab 20 Uhr live und kostenlos verfolgen. Sat.1 und ran.de übertragen dabei das Duell laut eigenen Angaben nicht nur im linearen Free-TV, sondern auch auf ran.de, in der ran App sowie auf der Streaming-Plattform Joyn. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Bundesliga bei Sat.1 und Sky

Sat.1 hatte bereits am vergangenen Freitag das Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga nach der Winterpause frei empfangbar übertragen. Im Gegensatz zum Auftakt hat der Sender jedoch für die Partie am Dienstag keine Übertragung in UHD und Dolby Atmos angekündigt.

Sat.1 zeigt die Partie im Free-TV dank einer Kooperation mit Sky. Bei dem Pay-TV-Anbieter kann man das Spiel mit dem passenden Abo auch in UHD verfolgen. Zum Sublizenz-Vertrag von Seven.One Entertainment gehören vier Live-Spiele in der laufenden und in der nächsten Saison. Zudem hat Sat.1 einen eigenen TV-Vertrag mit der Bundesliga über drei Erstliga-Spiele pro Saison, wie DIGITAL FERNSEHEN vergangene Woche berichtete.

Quelle: Sat.1 mit Material der dpa

