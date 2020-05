Bundesliga-Konferenz letztmals im Free-TV – diesmal weniger Spiele

Sky Sport News HD überträgt heute und morgen ein letztes Mal die Konferenz-Schaltungen der 1. und 2. Bundesliga live im Free-TV.

Die zweite und letzte Free-TV-Konferenz am heutigen 22. Mai besteht lediglich aus vier anstatt fünf Begegnungen. Folgende Spiele werden am jetzt gleich zur traditionellen Anstoßzeit um 15.30 Uhr angepfiffen und via Sky Sport News HD in Konferenz-Form frei empfangbar ausgestrahlt:

Borussia Mönchengladbach – Bayer 04 Leverkusen

SC Freiburg – Werder Bremen

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund

SC Parderborn – TSG Hoffenheim

In der Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag ab 13.30 Uhr gibt es dann auch noch einen echten Aufstiegs-Kracher – der HSV empfängt Tabellenführer Arminia Bielefeld. Außerdem laufen dann noch folgende Spiele:

Hamburger SV – Arminia Bielefeld

Holstein Kiel – VfB Stuttgart

Karlsruher SC – VfL Bochum