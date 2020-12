Bundesliga live diese Woche exklusiv bei Sky – bis auf eine kleine Ausnahme

Anzeige

Es ist mal wieder „englische Woche“ in den Bundesligen. Das heißt: 36 mal Live-Fußball bis Sonntag, 35 Spiele davon gibt es exklusiv live bei Sky.

Am heutigen Dienstag sind insgesamt jeweils vier Partien in der 1. und 2. Bundesliga angesetzt. Während im Oberhaus drei Spiele um 20.30 Uhr angepfiffen werden und eins bereits um 18.30 Uhr, ist letzteres in der zweiten Liga bei allen Begegnungen der Fall. Die Spiele vom Dienstag im Überlick:

Bundesliga

Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr)

Hertha BSC – FSV Mainz (20.30 Uhr)

Werder Bremen – Borussia Dortmund (20.30 Uhr)

VfB Stuttgart – Union Berlin (20.30 Uhr)

2. Bundesliga (alle 18.30 Uhr)

Heidenheim – Regensburg

Hamburger SV – SV Sandhausen

Hannover 96 – VfL Bochum

Greuther Fürth – SV Darmstadt

Am Mittwoch gibt es hingegen jeweils fünf Spiele in beiden Bundesligen. Alle diese Spiele gibt es live exklusiv nur bei Sky zu sehen. Die Zusammenfassungen der Spiele der „englischen Woche“ laufen im Übrigen heute und morgen in der ARD-„Sportschau“, jeweils um 22.45 Uhr. Der Mittwoch im Überblick:

Bundesliga

Schalke 04 – SC Freiburg (18.30 Uhr)

Bayern München – VfL Wolfsburg (20.30 Uhr)

TSG Hoffenheim – RB Leipzig (20.30 Uhr)

1.FC Köln – Bayer Leverkusen (20.30 Uhr)

Arminia Bielefeld – FC Augsburg (20.30 Uhr)

2. Bundesliga (alle 18.30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf – VfL Osnabrück

SC Paderborn – Eintracht Braunschweig

Holstein Kiel – 1.FC Nürnberg

Würzburger Kickers – FC St. Pauli

Erzgebirge Aue – Karlsruher SC

Am Wochenende nimmt dann alles wieder seinen geregelten Lauf. Das Freitagsspiel zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund läuft dann live bei DAZN. Der Rest des 13. Spieltags ist wiederum exklusiv bei Sky.