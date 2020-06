Bundesliga-Quoten: Corona-Neustart und Zweite Liga brachen Rekorde für Sky

Anzeige

Am Wochenende ist mit einem dramatischen Finale die reguläre Saison in der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga zu Ende gegangen. Sky hat dabei 572 Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga live gezeigt und den einen oder anderen Rekord gebrochen.

Der Saisonabschluss mit dem Abstiegskrimi zwischen Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf hat Sky am letzten Samstag noch einmal starke Zahlen beschert: Insgesamt 2,36 Millionen Fußballfans verfolgten die Spiele des 34. Bundesliga-Spieltags im TV und auf Sky Go. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe Z3+ bei 17,6 Prozent. In der Zielgruppe M14-59 lag der Marktanteil sogar bei 30.3 Prozent.

Für einen Allzeit-Zweitligarekord sorgte das Saisonfinale in der 2. Bundesliga. Insgesamt 1,55 Millionen Zuschauer sahen das dramatische Aufstiegsrennen zwischen Stuttgart, Heidenheim und dem HSV, es war damit der stärkste Kickoff in der 2. Bundesliga auf Sky aller Zeiten. Der Marktanteil lag bei 9,4 Prozent in der Gesamtbevölkerung (Z3+) und bei 17,9 Prozent in der Zielgruppe M14-59.

Sky zieht insgesamt positive Saisonbilanz

Die durchschnittlichen Reichweiten in der Fußball-Bundesliga lagen mit einem Plus von drei Prozent über Vorjahresniveau und durchschnittlich bei 4,22 Millionen Zuschauern* im TV und auf Sky Go. Insbesondere der Samstagnachmittag war dabei stark. Rund 1,8 Millionen Zuschauer schalteten im Schnitt an jedem Samstag ein und damit 12 Prozent mehr als in der Vorsaison.

Der Bundesliga-Samstag am 26. Spieltag war mit dem Revierderby Dortmund gegen Schalke die stärkste Sky Übertragung überhaupt mit 3,81 Millionen Zuschauern (TV + Sky Go), davon 2,45 Millionen Zuschauer im Free-TV auf Sky Sport News HD, der Marktanteil lag am Samstagnachmittag bei überragenden 27,2 Prozent. Zugleich war dieser erste Spieltag nach der Corona-Pause der reichweitenstärkste Bundesliga-Spieltag der Sendergeschichte mit 6,58 Millionen Zuschauern* (TV + Sky Go) am Samstag und Sonntag. Zudem verzeichnete Sky Nutzerzahlen im sechsstelligen Bereich über Streamingservice Sky Ticket und Livestream sky.de.

Die reichweitenstärkste Begegnung der Saison war das Gipfeltreffen zwischen Borussia Dortmund und Bayern München am 28. Spieltag mit 2,21 Millionen Zuschauern (TV + Sky Go).In der 2. Liga war es für Sky erneut eine starke Saison und mehr als 1,2 Millionen Zuschauern im TV und auf Sky Go schalteten an jedem Spieltag ein. Zudem erreichte der Pay-TV-Anbieter mit seinen Zweitligaübertragungen mehrere Rekordzahlen.

Neben dem starken Saisonfinale erzielte das Hamburger Derby einen neuen Allzeitrekord. Im September hatte die Partie zwischen dem FC St. Pauli und Hamburger SV Sky mit 737.000 Zuschauern einen neuen Bestwert für ein Einzelspiel in der 2. Bundesliga aufgestellt.