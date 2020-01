Auch in UHD: Bundesliga-Spitzenspiel Bayern – Schalke live bei Sky

Schalke steht ziemlich überraschend mit vorn in der Tabelle. Am Samstag müssen sie sich bei den Bayern im Sky-Topspiel beweisen.

Der 19. Spieltag beginnt am heutigen Freitag mit der Partie Dortmund gegen Köln, ab 20.30 Uhr live auf DAZN. Am Samstag geht es dann wie gewohnt um 15.30 Uhr mit den Nachmittagsspielen weiter.

Hier treffen Gladbach und Mainz, Wolfsburg und Hertha, Frankfurt und Spitzenreiter Leipzig, Freiburg und Paderborn sowie Union Berlin und Augsburg um aufeinander. Diese Begegnungen sind in der Konferenz und als Einzelspiele bei Sky zu sehen.

Am Samstagabend folgt dann ebenfalls bei Sky noch das Topspiel Bayern gegen Schalke ab 18.30 Uhr – auf Sky Sport Bundesliga UHD auch in Ultra HD. Die Gäste könnten bei einem Sieg nach Punkten mit dem Rekordmeister gleichziehen. Die Münchner wiederum wollen natürlich nicht den Anschluss an die bereits vier Zähler enteilten Leipziger verlieren.

Der Sonntag wartet dann noch mit den Spielen Bremen gegen Hoffenheim (15.30 Uhr) und Leverkusen gegen Düsseldorf (18 Uhr) auf. Beide laufen ebenfalls bei Sky.