Champions und Europa League: Hier laufen die Spiele von Bayern und Bayer

Nur noch zwei deutsche Vereine mischen im Europapokal mit: Das macht aber auch die Auffindbarkeit leichter. DIGITAL FERNSEHEN verrät, wo man die Champions und Europa League-Spiele von Bayern München und Bayer Leverkusen sehen kann.

Der Champions League-Kracher zwischen Manchester City und dem FC Bayern München läuft bekanntermaßen nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Um das Hinspiel-Duell des englischen gegen den deutschen Fußball-Meister diesen Dienstag ab 21 Uhr live verfolgen zu können, müssen die Fans ein Abo bei Amazon Prime Video abgeschlossen haben.

Champions League-Kracher ManCity – Bayern nicht bei DAZN

Die drei anderen Viertelfinal-Hinspiele in der Königsklasse – Benfica Lissabon gegen Inter Mailand (Dienstag, 21 Uhr), Real Madrid gegen FC Chelsea und AC Mailand gegen SSC Neapel (beide Mittwoch, 21 Uhr) – werden bei DAZN und damit auch bei einem Pay-TV-Sender gezeigt.

Europapokal-Auftritt von Bayer Leverkusen im Free-TV

Im frei empfangbaren Fernsehen wird dagegen Bayer Leverkusens nächster Auftritt in der Europa League übertragen. Das Viertelfinal-Hinspiel in der BayArena am Donnerstag gegen den belgischen Club Union Saint-Gilloise läuft ab 21 Uhr bei RTL. Leverkusen ist der einzig verbliebene Bundesligist in dem Wettbewerb.

