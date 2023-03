HD+: James Webb Teleskop und Europa League-Comeback im April in UHD

Anzeige

UHD-Highlights bei HD+: Nervenaufreibend könnte es wieder in der Europa League werden, spannende Space-Bilder verspricht außerdem das James Webb Weltraum-Teleskop.

Eine neue Ära der Weltraumforschung? Nach mehr als 20 Jahren Bauzeit, Baukosten in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar und zahlreichen Startverschiebungen sind die Erwartungen an das James-Webb-Weltraumteleskop hoch. Nie zuvor gesehene Einblicke in die Tiefen des Universums und das Aufspüren neuer Planeten soll mithilfe des Teleskops möglich sein – und sogar die Entdeckung außerirdischen Lebens ermöglichen. Was das Wunderwerk der Technologie alles kann, kann man am 7. April um 21.55 Uhr bei Kabel Eins Doku UHD auf ProSiebenSat.1 UHD erfahren.

Kabel Eins Doku UHD im April bei HD+ mit Raumfahrt-Fokus

Direkt im Anschluss kann man am Karfreitag zudem die Ingenieurinnen und Ingenieure der NASA bei der Entwicklung und dem Herstellungsprozess des Space-Launch-Systems, der leistungsstärksten Schwerlastrakete, die jemals gebaut wurde, begleiten. Die Mega-Rakete der NASA“ am 7. April um 22.50 Uhr bei Kabel Eins Doku UHD auf ProSiebenSat.1 UHD.

Schon am morgigen 1. April, am 8.April (jeweils ab 22 Uhr) gibt beim gleichen Sender „Geheimnisse der Weltstädte – Von Berlin bis Singapur“ zu sehen, sowie als Wiederholung am 6. und 13. April ab 12.40 Uhr und 10. April um 6.05 Uhr.

Europa League auch wieder in UHD bei HD+

Während die Spiele im März bei HD+ nicht als UHD-Highlights gelistet waren, sondern nur das Länderspiel gegen Belgien am vergangenen Dienstag, steht die Europa League am 13. April mit dem Viertelfinale Bayer Leverkusen gegen Europacup-Neuling Union Saint-Gilloise wieder im UHD-Line-up. Angepfiffen wird in der heimischen BayArena um 21 Uhr. Am 20. April ist das Team von Trainer Xabi Alonso dann zu Gast in Belgien. RTL UHD zeigt beide Spiele.

© HD Plus © UEFA Foto: RTL Über RTL UHD ist im April auch die Europa League wieder Teil der Highlights bei HD+.

Dort ist auch „Let’s Dance“ am 14., 21. und 28. April (immer um 20.15 Uhr) in bester Bildqualität zu sehen. Gleiches gilt für anschließende „Exclusiv“-Spezial mit Frauke Ludowig, jeweils direkt im Anschluss.

Weitere Highlights

ProSieben UHD auf ProSiebenSat.1 UHD zeigt derweil die 8-teilige Impro-Comedy-Serie „Intimate“ ab dem 4. April, um 23.30 Uhr in Doppelfolgen, während auf Sat.1 UHD auf ProSiebenSat.1 UHD am 27. April, um 22.50 Uhr, „Zerbrochen – Ein Fall für Dr. Abel“ und ab dem 12. April „Das 1% Quiz“ immer mittwochs um 20.15 Uhr läuft. Wiederholungen von Letzterem folgen donnerstags ab 0.10 Uhr.

