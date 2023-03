UHD-Highlights: Specials von RTL, Sat.1 und Co. im März

Anzeige

RTL, Sat.1 und Co. bringen im März einige Show-Specials ins Programm. So startet bei RTL die 16. Staffel von „Let’s Dance“ samt Exclusiv Spezial, Sat.1 sendet die neue Show „Das 1% Quiz“ mit Jörg Pilawa. Sportlich wird es beim Fußball-Länderspiel von Deutschland gegen Belgien auf RTL. Und Altkanzlerin Merkel versucht sich in „Miss Merkel“ als Detektivin. Nachfolgend die UHD-Highlights für März im Überblick.

Die Show-Highlights in UHD im März bei HD+

„Das 1% Quiz“ mit Jörg Pilawa

Quiz-Fans aufgepasst: „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ stellt das Wissen von 100 Kandidatinnen und Kandidaten auf den Prüfstand – und lädt zum Mitraten ein. Als Abschlussprüfung können sich die Teilnehmer mit den klügsten 1 Prozent Deutschlands messen. Wer kann den Fragen von Quiz-Master Jörg Pilawa standhalten und am Ende bis zu 100.000 Euro Preisgeld abräumen? Der Show-Klassiker aus Großbritannien läuft ab dem 15. März immer mittwochs um 20.15 Uhr in Sat.1 UHD auf ProSiebenSat.1 UHD. Die Wiederholungen gibt’s am 16. März (Ep.1), 23. März (Ep.2) und 30. März (Ep.3) jeweils um 00.55 Uhr.

„Let’s Dance“ und Exclusiv Spezial in UHD

Mit (Hüft-)Schwung in die nächste Runde: Wenn die Jury aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González wieder ihre goldenen Bewertungsschilder zückt, schlottern den Promi-Paaren die Knie. Denn wer weder Jury noch Publikum überzeugt, fliegt. Welches Tanzduo kann sich durchsetzen? Let’s Dance läuft jeden Freitag um 20.15 Uhr bei RTL UHD.

Direkt im Anschluss an „Let’s Dance“ nimmt ein Exclusiv Spezial die Fernsehzuschauer mit hinter die Kulissen der Tanzshow. Gemeinsam mit Promis und Profis gewährt Moderatorin Frauke Ludowig Einblicke in die Trainings der Tanzpaare und entlockt den Kandidaten die ein oder andere spannende Hintergrundinformation.

Fußball in UHD: Länderspiel Deutschland – Belgien

Neues Spiel, neues Glück! Nach dem enttäuschenden Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft konzentriert sich die deutsche Nationalmannschaft nun auf die EM 2024 im eigenen Land. Der Auftakt zur Vorbereitung auf das große Turnier wird mit Spannung erwartet. Ob sich das Team um Bundestrainer Hansi Flick im Kölner RheinEnergieStadion gegen die starke belgische Delegation durchsetzen kann, zeigt sich am 28. März um 20.15 Uhr bei RTL UHD.

UHD-März bei HD+ mit Thriller und Krimis

„Zerschunden – Ein Fall für Dr. Abel“

Als eine junge Verkäuferin auf mysteriöse Weise ums Leben kommt, sieht zunächst alles nach einem Einzelfall aus. Doch schnell wird klar, dass der Tod der Frau nur der Auftakt einer brutalen Mordserie ist. Der Täter hinterlässt neben einer Spur aus Blut und Grauen auch eine persönliche Signatur. Als der renommierte Rechtsmediziner Dr. Fred Abel sich der Aufklärung der Fälle annimmt, ahnt er noch nicht, dass er bald tiefer darin verwickelt ist, als ihm lieb ist. „Zerschunden – Ein Fall für Dr. Abel“ läuft am 02. März um 22.40 Uhr in Sat.1 UHD auf ProSiebenSat.1 UHD. Die Wiederholung ist am 03. März um 02.35 Uhr zu sehen.

„Auris – Die Frequenz des Todes“

Cecile Dorm ist verzweifelt: Ihr Baby wurde entführt. Doch anstatt bei der Suche zu helfen, hält sie Ehemann und Psychologe Jonathan Dorm auf dem Dachboden fest. Die Tonaufnahme des Notrufs ist der einzige Hinweis, den der forensische Phonetiker Prof. Matthias Hegel und True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge bleibt, um den Fall zu lösen. Aber dazu muss das ungleiche Duo auch seine persönlichen Fehden überwinden. Brisante Unterhaltung in bester Bildqualität verspricht auch Professor Hegels zweiter Fall. „Auris – Die Frequenz des Todes“ zeigt RTL UHD am 07. März um 20.15 Uhr.

„Einsatz in den Alpen – Der Armbrustkiller“

Killer-Jagd in schwindelerregender Höhe: Die Berge sind das Revier des Ermittler-Duos Tom und Sebastian Falk. Doch als der Armbrustkiller die Innsbrucker Alpen heimsucht und die Region in Angst und Schrecken versetzt, geraten die Brüder schnell an ihre Grenzen: Denn der Serienmörder soll auch für den Tod von Toms großer Liebe Paula verantwortlich sein. Um seine Freundin zu rächen, gerät Tom nicht nur mit seinem Umfeld aneinander, sondern begibt sich selbst in akute Lebensgefahr. „Einsatz in den Alpen – Der Armbrustkiller“ ist am 14. März um 20.15 Uhr bei RTL UHD zu sehen.

„Miss Merkel – Ein Uckermark-Krimi“

Endlich Ruhe? Von wegen! Auch nach 16 Jahren anstrengender Kanzlerschaft ist es Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht vergönnt, sich ganz dem Ruhestand hinzugeben. Denn nach dem Mord an Freiherr Philipp von Baugenwitz ist Miss Merkels Detektivgespür gefragt. Gemeinsam mit Bodyguard Mike beginnt eine abenteuerliche Suche nach dem Mörder. Kann unsere Angie den Täter schnappen? „„“Miss Merkel – ein Uckermark-Krimi“““ läuft am 21. März um 20.15 Uhr bei RTL UHD.

„Die Tänzerin und der Gangster – Liebe auf Umwegen“

Nach dem Verlust ihres Mannes hat Tänzerin Toni ihre Träume von der großen Musical-Karriere begraben und führt ein Leben in Trauer. Doch alles ändert sich, als die alleinerziehende Mutter auf den charmanten Tom trifft. Kann Toni ihre Vergangenheit hinter sich lassen und den Mut fassen, ihren Traum von der ganz großen Bühne zu verwirklichen? Ein Drama über Verlust, Liebe und die Suche nach der eigenen Identität – zu sehen am 23. März um 20.15 Uhr sowie am 24. März um 00.15 Uhr in Sat.1 UHD auf ProSiebenSat.1 UHD.

Doku-Highlights bei HD+ in UHD

„Galileo X-Plorer: Megacity City“ : 12. März um 19.05 Uhr auf ProSieben UHD auf ProSiebenSat.1 UHD, Wiederholung am 13. März um 4 Uhr

: 12. März um 19.05 Uhr auf ProSieben UHD auf ProSiebenSat.1 UHD, Wiederholung am 13. März um 4 Uhr „Geheimnisse der Weltstädte – Von Berlin bis Singapur“: 25. März um 21.55 Uhr und um 22.45 Uhr bei Kabel Eins Doku UHD, Wiederholung am 30. März um 12.35 Uhr

