Fitzek-Thriller „Auris“ heute Abend im Free-TV

Anzeige

Nach der Streaming-Premiere bei RTL+ ist die Sebastian-Fitzek-Verfilmung „Auris“ heute Abend auch im Free-TV zu sehen.

Anzeige

Die Romanvorlage von „Auris“ stammt von Autor Vincent Kliesch, welche wiederum auf einer Idee von Bestseller-Autor Sebastian Fitzek basiert. Am 28. Februar läuft der Thriller „Auris – Der Fall Hegel“ um 20.15 Uhr bei RTL. Die Handlung fasst der Sender dabei folgendermaßen zusammen:

„Die kleinste Abweichung im Klang einer Stimme genügt dem berühmten forensischen Phonetiker Matthias Hegel, um Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Doch als er selbst einen Mord gesteht, begibt sich die True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge auf die Suche nach der Wahrheit.“

Fitzek und Kliesch in Cameo-Auftritten

Sebastian Fitzek kommentiert: „Es ist unglaublich schön zu erleben, wie sich ‚Auris‘, das ich zunächst als Hörspiel geschrieben habe, entwickelt hat. Erst wurde es durch Vincent Kliesch zum Buchbestseller und nun durch Ziegler Film und RTL zu einem packenden, spannenden TV-Event.“

Die zweite Verfilmung „Auris – Die Frequenz des Todes“ zeigt RTL am 7. März um 20.15 Uhr. In dem Film ist das Autoren-Duo Kliesch und Fitzek dann auch in Cameo-Auftritten zu sehen, wie der Sender mitteilte. Auf RTL+ sind beide Filme bereits seit Dezember 2022 zum Streamen verfügbar.

Quelle: RTL Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.