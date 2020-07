Champions League-Auslosung jetzt gleich live bei Sky Sport News HD

Anzeige

Nach der Bundesliga ist vor der Rest-Saison in der Champions League: Am Mittag wird das Turnier um Europas Fußball-Krone ausgelost – zu sehen live im Free-TV, bei Sky Sport News HD.

Während Borussia Dortmund bereits vor der Corona-Pause in einem Geisterspiel gegen Paris sich aus dem Wettbewerb verabschiedet hat, sind Bayern München und RB Leipzig noch dabei. Letztere sind auch schon für das in Lissabon stattfindende Turnier-Format qualifiziert, dessen Viertelfinalbegegnungen gleich ausgelost werden. Bayern muss sich in einem Achtelfinal-Rückspiel gegen Chelsea erst noch dafür qualifizieren. Mit einem 3:0 Hinspielsieg in England im Gepäck dürfte das für die Münchner jedoch nur noch Formsache sein.

Die UEFA hindert dieses Durcheinander jedoch nicht daran, den weiteren Verlauf schon einmal festzulegen. Ab 12 Uhr wird ausgelost. Die Übertragung bei Sky Sport News HD beginnt in diesen Minuten.

Wir wissen, was ihr heute in der Mittagspause macht 😉 👇



Live im Free-TV und im Stream auf https://t.co/oVkSLuM0bX #SkyCL pic.twitter.com/M2cFm0SANm — Sky Sport News HD (@SkySportNewsHD) July 10, 2020

In der Europa League stehen ebenfalls noch Achtelfinalrückspiele für alle deutschen Vertreter an. Diese finden am 6. August statt, bevor ab dem Viertelfinale auch in der zweiten Klasse der internationalen Wettbewerbe ein Turnier in Köln und Umgebung ausgetragen wird.

Die Übertragungsrechte sind zwar dabei zwar die alten, bislang gültigen. Sprich: Champions League bei DAZN und Sky, Europa League bei DAZN und RTL. Jedoch gibt es durch die Turnierformate gerade einmal halb so viele Spiele. Hier darf man also gespannt sein, wie die TV-Partner mit der neuen Situation umgehen.

Bislang ist hierzu noch nichts bekannt.