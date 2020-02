Champions League: Diese Woche hat Sky die Topspiele

Dieses Mal hat Sky die attrativsten CL-Begegnungen. Auch bei den Rückspielen wird es ähnlich sein.

In jeder Champions-League-Woche stellt sich die gleiche Frage: Welche CL-Spiele laufen bei welchem Anbieter? Nachdem DAZN vor einer Woche die Hinspiele von Leipzig und Dortmund live zeigen durfte, läuft das Achtelfinal-Spiel des FC Bayern München gegen Chelsea am Dienstag (21 Uhr) nur bei Sky. Der Streamingdienst zeigt parallel Neapel gegen Barcelona.

Am Mittwoch überträgt Sky das Gigantenduell Real Madrid gegen Manchester City. Bei DAZN läuft Olympique Lyon gegen Juventus Turin. An allen Champions-League-Spieltagen mit mehreren Partien an einem Abend – sprich noch in dieser und der nächsten Runde – bietet Sky zudem Konferenzschaltungen, bei denen man keine entscheidende Szene verpasst.

Wenn ab dem 10. März die Rückspiele anstehen, werden die Partien aller drei deutschen Teilnehmer bei Sky zu sehen sein. Hinzu kommt das Spiel Manchester City gegen Real Madrid. Die restlichen Begegnungen gibt es bei DAZN.