Champions League: Sky zeigt alle deutschen Rückspiele

Die Achtelfinale Rückspiele aller deutschen Vereine in der Champions League zeigt Sky exklusiv live. Diese Woche übernehmen Leipzig und Dortmund den ersten Teil.

Während es in der Bundesliga für Borussia Dortmund nicht so richtig laufen will, ist zumindest in der europäischen Königsklasse noch alles drin: Nach einer schmerzhaften Niederlage gegen den FC Bayern am Samstag könnte der BVB so heute vor heimischer Kulisse das Viertelfinalticket in der Champions League lösen, ohne dafür gewinnen zu müssen. Schließlich hat das Team von Interimstrainer Edin Terzic mit drei Auswärtstoren und drei Punkten im andalusischen Sevilla eine mehr als solide Grundlage für den Durchmarsch in die nächste Runde gelegt – selbst bei einer Niederlage könnten die Borussen weiterkommen.

Weniger gut sieht es für RB Leipzig aus: Das in der englischen Premier League kriselnde Liverpool konnte sich beim örtlich nach Budapest verlegten Heimspiel der Sachsen einen 2:0-Auswärtssieg sichern und kann so heute zuhause an der Anfield Road den Sack zumachen. Zwar ist die Messe dahingehend noch nicht gelesen, jedoch dürfte es für RB durchaus schwer werden, am morgigen Mittwochabend den Einzug ins Viertelfinale zu schaffen.

Deutsche Viertelfinal-Rückspiele der CL exklusiv bei Sky

Die Aufteilung der Viertelfinalspiele in der Champions League ist unterm Strich sehr günstig für Pay-TV-Anbieter Sky. So darf Sportstreamingdienst DAZN heute mit PSG gegen Barcelona zwar auch einen echten Kracher zeigen, ist bei den Live-Übertragungen der deutschen Partien bei den entscheidenden Achtelfinal-Rückspielen allerdings völlig außen vor. Dementsprechend ist sowohl die heutige Partie von Borussia Dortmund gegen Sevilla als auch die morgige Begegnung zwischen Leipzig und Liverpool live und exklusiv bei Sky zu sehen. Beide Partien werden wie gewohnt um 21.00 Uhr angestoßen.