Champions League: Paris – Dortmund heute auch in UHD bei Sky

Leipzig hat es vorgemacht, nun ist der BVB an der Reihe, nachzuziehen. Ob die Dortmunder dies gegen PSG schaffen, ist exklusiv live bei Sky zu sehen – auch in UHD.

Das Achtelfinale in der Champions League ist aus deutscher Sicht gut los gegangen. RB Leipzig konnte am Dienstag durch ein souveränes 3:0 gegen Tottenham erstmalig in der noch kurzen Vereinshistorie ins Viertelfinale einziehen. Borussia Dortmund will es den Leipziger heute natürlich gerne nachmachen, wenngleich Aufgabe auswärts bei Paris St. Germain noch ein wenig schwerer einzuschätzen ist.

Die Partie läuft an diesem Mittwochabend ab 21 Uhr live und exklusiv bei Sky Sport 2 HD. Via Sky Q wird das Achtelfinal-Rückspiel auch in UHD präsentiert. Die andere Begegnung des Abends zwischen Jürgen Klopps Liverpool und Atletico Madrid ist als Einzelspiel exklusiv bei DAZN zu sehen, läuft aber im Rahmen der Konferenz auszugsweise auch live bei Sky Sport 1 HD.

Die Vorberichtungerstattung bei Sky beginnt bereits ab 19.30 Uhr ebenfalls bei Sky Sport 1 HD.