Champions Leauge-Quali und mehr: Fußballhighlights bei Sport1

Heute überträgt Sport1 das Testspiel Real Madrid – AC Milan live. In den nächsten Tagen folgen weitere internationale Topspiele.

Mit Real und Milan treffen diesen Sonntag live ab 18.25 Uhr im Wörthersee Stadion Klagenfurt zwei europäische Schwergewichte aufeinander. Die Partie steht unter einem besonderen Motto, gemeinsam mit den Klubs wird ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung und Rassismus gesetzt. Oliver Forster kommentiert die Partie live im Free-TV.

Champions-League-Quali live im Free-TV

Mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Sparta Prag hat sich die AS Monaco eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel in der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League geschaffen. Auch Nationalstürmer Kevin Volland steuerte einen Treffer bei, dazu hielt Torwart Alexander Nübel in seinem ersten Pflichtspiel für die Monegassen seinen Kasten sauber. Schafft das Team von Trainer Niko Kovac im heimischen Fürstentum den Sprung in die Play-offs? Sport1 überträgt das Match mit Kommentator Franz Büchner am Dienstag live ab 19.55 Uhr.

Auch Benfica Lissabon steht mit einem Bein in den Play-offs. Der portugiesische Topklub bezwang im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde den russischen Vizemeister Spartak Moskau mit 2:0. Der Ex-Dortmunder Julian Weigl spielte dabei im Benfica-Mittelfeld durch. Nationalstürmer Luca Waldschmidt saß dagegen 90 Minuten auf der Bank und hofft nun auf einen Einsatz im Rückspiel. SPORT1 zeigt die Partie im direkten Anschluss, Dienstag ab 22 Uhr, per Live-Einstieg. Kommentator ist Oliver Forster.

Copa Libertadores: Sport1+ überträgt Sao Paulo-Stadtderby

Die größten Mannschaften Südamerikas sind im Champions League-Pendant, der Copa Libertadores, versammelt. Klubs aus Argentinien haben den Wettbewerb bereits 25 Mal gewonnen, brasilianische Teams folgen mit 20 Titeln.

In der Vorsaison holte sich Palmeiras Sao Paulo den Titel, im rein brasilianischen Finale schlugen sie durch ein Tor in der Nachspielzeit den FC Santos mit 1:0. Sport1+ zeigt jetzt das Viertelfinale live, darunter das Derby zwischen FC Sao Paulo und Palmeira Sao Paulo in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 11. August, live ab 2.25 Uhr. Tobias Fischbeck ist als Kommentator im Einsatz.

Quelle: Sport1