„Chucky, die Mörderpuppe“ ab heute als Serie bei Syfy

Jeder kennt sie, und fast jeder hat sich ihretwegen auch schon einmal beinahe in die Hose gemacht: Chucky – die Mörderpuppe ist zurück und versetzt erneut eine Stadt in Angst und Schrecken.

Die neue Serie basiert auf dem bekannten Horror-Franchise und führt die Geschichte um die Kultfigur Chucky weiter.

Was passiert zum Auftakt der Horror-Serie?

In der brandneuen Serie Chucky wird eine idyllische amerikanische Stadt ins Chaos gestürzt, als eine alte „Good-Guy“-Puppe auf einem Flohmarkt in der Vorstadt auftaucht. Schon bald muss sich die Stadt mit einer Reihe von schrecklichen Morden auseinandersetzen, die die tiefen Heucheleien und verborgenen Geheimnisse der Stadt ans Licht bringen. In der Zwischenzeit kehren Freunde und Feinde aus Chuckys Vergangenheit in seine Welt zurück. Sie drohen, die Wahrheit hinter seiner mysteriösen Herkunft als scheinbar normales Kind, das irgendwie zu diesem berüchtigten Monster wurde, aufzudecken.

„Chucky“ trifft Freunde aus der Vergangenheit

Lust auf mehr? Dann kann man hier den Trailer schon einmal anschauen. Heute um 20.15 Uhr geht es auf Syfy los. Alle Folgen sind nach der jeweiligen Ausstrahlung auch auf Abruf verfügbar. Der Sender ist via Sky, MagentaTV, GigaTV, Waipu.tv, M7, PYUR, Sky Ticket sowie bei mehreren Anbietern aus der Schweiz und Österreich zu empfangen.

Quelle: SYFY

