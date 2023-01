„Chucky“: Syfy bringt ab heute die 2. Staffel der Horror-Serie

Anzeige

Chucky ist zurück und er hat nur eins im Sinn: blutige Rache.

Syfy zeigt die zweite Staffel von Chucky als deutsche TV-Premiere ab dem heutigen 26. Januar immer donnerstags um 20.15 Uhr. Alle Folgen sind nach Ausstrahlung auch auf Abruf verfügbar.

Das passiert in der zweiten Staffel „Chucky“:

Nachdem sein diabolischer Plan in amerikanische Kinderkrankenhäuser einzudringen, in Staffel 1 vereitelt wurde, sinnt Chucky nun auf Rache an denjenigen, die er dafür verantwortlich macht: die überlebenden Teenager Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson) und Lexy (Alyvia Alyn Lind), sowie seine Exfreundin Tiffany, die nun seine Erzfeindin ist. Hier der Trailer:

Neben Chucky stehen erneut Zackary Arthur („The Fifth Wave“, „Kidding“), Björgvin Arnarson („The Seventh Day“) und Alyvia Alyn Lind („Future Man“) als Jake, Devon und Lexy vor der Kamera. Weiterhin sind auch Jennifer Tilly („Chucky und seine Braut“, „Chuckys Baby“, „Curse of Chucky“, „Cult of Chucky“) und Fiona Dourif („Cult of Chucky“) wieder mit dabei, die bereits in der Filmreihe mitspielten.

