Neuer Name für Syfy? Das sagt Sky Deutschland

In Großbritannien wird Syfy demnächst in Sky Sci-Fi umbenannt. Da stellt sich natürlich die Frage, ob selbiges auch hierzulande geplant ist.

In fünf Wochen, besser gesagt, ab dem 26. Juli wird der Science-Fiction-Sender Syfy in UK seine Ypsilons verlieren. Mit der Umbenennung in Sky Sci-Fi wählt die Großbritannien- und Irland-Abteilung des Pay-TV-Anbieters einen etwas konventionelleren Ansatz. Das Wechseldatum soll zudem garniert werden von einer Reihe neuer Inhalte für das Programm. Laut Sky Deutschland sind derartige Pläne hierzulande – zumindest kurzfristig – nicht angedacht. Aus Unterföhring hieß es auf Nachfrage von DIGITAL FERNSEHEN folgendermaßen:

„Das SYFY Rebranding betrifft den UK-Channel. In Deutschland ist aktuell nichts geplant. Mögliche Änderungen oder Markenanpassungen für den deutschen Markt würden wir zu gegebener Zeit und mit ausreichend Vorlauf verkünden.„

Bei Sky Deutschland bleibt es also (vorerst) bei diesem Syfy-Senderlogo. © Screenshots: Auerbach Verlag; Logo: Syfy

Auch Syfy? Sky Deutschland hält sich nicht immer zu hundert Prozent an die UK-Linie

Mit genügend Vorlauf könnte es demnach, zwar auch in Deutschland zu einer Anpassung kommen. Länderübergreifend synchronisierte Namen scheinen beim Sky-Mutterschiff aber nicht oberster Priorität zu haben, wie zuletzt an Wow, ehemals Sky Ticket, zu beobachten war. Das UK-Pendant heißt dort bekanntermaßen Now heißt.

