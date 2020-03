„Come on Klopp“ – Sky begleitet den FC Liverpool auf dem Weg zur Meisterschaft

Unter dem Motto „Come on Klopp“ zeigt Sky alle verbleibenden Premier League-Spiele des FC Liverpool live, zwei exklusive Dokus und ein neues tägliches News-Format im Free-TV. Los geht die Reise schon heute Mittag.

Die nächsten Live-Spiele von Liverpool sind zuhause gegen Bournemouth an diesem Samstag, 13.20 Uhr live auf Sky Sport, das Merseyside-Derby gegen FC Everton am 16. März (21 Uhr), das Heimspiel gegen Crystal Palace am 21. März (18.30 Uhr) und das Gipfeltreffen mit Manchester City am 5. April, um 17.30 Uhr, wo Klopps Mannschaft bei einer optimalen Ausbeute sich ausgerechnet gegen den amtierenden Champion, dem man sich letztes Jahr noch schmerzlichst beugen musste, den lang ersehnten ersten Premier League-Titel überhaupt klar machen kann.

Sky Sport wird darüber hinaus zwei exklusive Dokumentationen zeigen. Die Dokumentation „Come on Klopp – der Mensch“ wird im Rahmen der Übertragung von Everton gegen Liverpool erstmalig am 16. März um 19 Uhr auf Sky Sport 1 HD ausgestrahlt und auf Sky Sport News HD wiederholt. Zudem ist die Ausstrahlung der Dokumentation „Klopp on top – der Meister“ bei einer möglichen Meisterschaft geplant.

Sky Sport News HD wird zusätzlich in einem täglichen Format ab 18.30 Uhr im Rahmen von „Come on Klopp – This is Anfield“ aus Liverpool über alle Neuigkeiten, Nachberichte, Rückblicke und sonstiges Wissenswertes rund um den FC Liverpool berichten.