Comedy für den Klimaschutz im ZDF mit Olaf Schubert

Das ZDF präsentiert ein Best-of des „Comedy for Future Festivals“ aus dem Berliner Schiller Theater. An vier Tagen, vom 26. bis 29. Mai, standen mehr als fünfzig Künstler auf der Bühne. Moderiert wurde das Festival vom beliebten Comedian Olaf Schubert.

Das „Comedy for Future Festival“ setzt sich für die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ein und will Humor nutzen, um in Dialog zu treten. Aktuell liegt der Fokus besonders auf dem Klimawandel und seinen Folgen. In der ersten Folge treten auf Abdelkarim, Johann König, Helene Bockhorst und Dr. Pop. In der zweiten Folge sind dabei Moritz Neumeier, Tobias Mann, Osan Yaran und Eckart von Hirschhausen.

Die von Olaf Schubert moderierten Festival-Highlights zeigt das ZDF in „Comedy for Future“ am Freitag, den 24. Juni, und Freitag, den 1. Juli, jeweils um 22.30 Uhr. Beide Folgen sind ab Freitag, den 24. Juni, in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Comedy-Attacke in der ZDF-Mediathek

Unter dem Motto „Mad Monkey goes Schiller“ traten beim „Comedy for Future Festival“ weitere Stand-up-Comedians auf, deren Programme auch ab dem 24. Juni exklusiv in der ZDF-Mediathek abrufbar sind – mit dabei unter anderen: Maxi Gstettenbauer, Erika Ratcliffe, C. Heiland und Nikita Miller.

In der ZDF-Mediathek gibt ebenfalls ab dem 24. Juni unter „Stand Up for Comedy“ weitere Künstler zu sehen wie Tahnee und Torsten Sträter. Den Sommer über füllt sich die Mediathek auch mit Auftritten einiger Nachwuchskünstler aus dem „Chaos Comedy Club“. Außerdem begibt sich Till Reiners in „heute-show präsentiert: Till to go!“ ab Freitag, den 22. Juli, in fünf Ausgaben auf satirische Spaziergänge und zeigt seine Sicht auf die Unzulänglichkeiten des Alltags.

Quelle: ZDF