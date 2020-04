Corona-Krise: Steinmeier hält TV-Ansprache

Der Bundespräsident wird sich via TV an die Nation wenden. ZDF und ARD werden die Ansprache von Frank-Walter Steinmeier am Samstag übertragen.

Am Karsamstag wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Fernsehansprache zur aktuellen Lage angesichts der Corona-Pandemie halten, die um 19.18 Uhr im ZDF gezeigt wird.

Die Ansprache wird auch in der ARD direkt im Anschluss an die „Tagesschau“ übertragen und steht auch allen weiteren Medien zur Verfügung, wie das Bundespräsidialamt auf seiner Homepage mitteilt.