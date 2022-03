Corona und „Let’s Dance“: Das ist der Ersatz-Moderator für Daniel Hartwich

Anzeige

Die RTL-Show „Let’s Dance“ wird weiterhin durch Corona durcheinander gebracht – jetzt hat es auch noch Moderator Daniel Hartwich erwischt.

Der 43-Jährige müsse sich in Quarantäne begeben und das Tanzspektakel von daheim aus verfolgen, teilte RTL schon am Dienstag mit. Im Kreis der Kandidaten gibt es ebenfalls einen Corona-Fall: Artist René Casselly (25) wird an diesem Freitag eine Zwangspause einlegen.

Die fünfte Show von „Let’s Dance“ läuft am Freitagabend ab 20.15 Uhr. In der dritten Show hatten bereits Politikerin Caroline Bosbach (32), Unternehmerin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49) und Schauspieler Timur Ülker (32) wegen positiver Tests aussetzen müssen.

Corona-Ersatz: Jan Köppen vertritt Daniel Hartwich bei „Let’s Dance“

Willkommen auf dem #LetsDance-Tanzparkett 🙌🥰 Der liebe Jan Köppen springt in Show 5 für Daniel Hartwich ein und moderiert an der Seite von Victoria Swarovski. Wir freuen uns auf dich! 🎉 Mehr Infos hier: https://t.co/bB5zHvYq4b pic.twitter.com/IinGBiosHP — Let’s Dance (@RTL_LetsDance) March 23, 2022

Mittlerweile hat RTL Ersatz für Hartwich gefunden: Moderator Jan Köppen springt am Freitag ein und moderiert die RTL-Show „Let’s Dance“ gemeinsam mit Co-Moderatorin Victoria Swarovski. Zusammen werden die Österreicherin und der 39-Jährige nun am Abend (20.15 Uhr) durch die fünfte Live-Sendung der Tanz-Show führen, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. (dpa/bey)

Erinnert sich noch wer? Diese Sendung hat Jan Köppen früher bei Sky moderiert.

